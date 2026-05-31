La stagione del Fiorenzuola finisce qua! Il Certosa passa 2-1 al Pavesi e conquista la finale playoff

Si conclude in semifinale playoff il cammino del Fiorenzuola nella stagione 2025/2026. Dopo la sconfitta dell’andata a Roma, i rossoneri non riescono a completare la rimonta allo stadio Pavesi e devono arrendersi al Certosa, che conquista così l’accesso alla doppia finale per la promozione in Serie D contro il Levico Terme.

La formazione laziale si è dimostrata ancora una volta solida e ben organizzata. A metà del primo tempo è arrivato il vantaggio firmato da Vendemmia. Il Fiorenzuola ha trovato la forza di reagire grazie al pareggio di Antenucci, rete che ha momentaneamente riacceso le speranze del pubblico di casa. Tuttavia, i rossoneri non sono riusciti a dare continuità alla propria manovra, soffrendo il ritmo e l’intensità degli avversari.

Nella ripresa, al 9′, è stato Cannizzo a decidere la sfida, firmando il definitivo 2-1 sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Sfuma così il sogno della promozione, che dovrà essere inseguito nuovamente nella prossima stagione. Il club ripartirà dalla conferma di Nicolò Araldi in panchina, con l’obiettivo di tornare protagonista e tentare un nuovo assalto alla Serie D.Si conclude in semifinale il cammino del Fiorenzuola nella stagione 2025/2026. Dopo la sconfitta dell’andata a Roma, i valdardesi non riescono a completare la rimonta allo stadio Pavesi e devono arrendersi al Certosa, che conquista così l’accesso alla doppia finale per la promozione in Serie D contro il Levico Terme.

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