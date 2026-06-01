Nuoto – Due argenti e un bronzo per la Vittorino da Feltre agli Italiani Assoluti di pinnato

Si è chiusa con un bilancio altamente positivo la partecipazione della squadra della Vittorino da Feltre ai Campionati Italiani assoluti di nuoto pinnato, svoltisi lo scorso fine settimana a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. La formazione biancorossa, allenata da Gianni Ponzanibbio e da Giorgia Mancin, ha infatti messo in bacheca due medaglie d’argento e una di bronzo, oltre ad altri ottimi risultati raccolti nelle cinque finali a cui si sono qualificati gli atleti biancorossi.

Prima medaglia d’argento firmata da Marco Pietralunga, che nella gara dei 50 monopinna ha duellato fino all’ultimo per l’oro, chiudendo al secondo posto (16”,66 il suo tempo) con soli quindici centesimi di distacco dal primo classificato; e proprio nei 50 monopinna, grazie anche al titolo di categoria vinto nei mesi scorsi, Pietralunga vestirà la maglia azzurra alle Universiadi, in programma a ottobre. Un argento che Pietralunga ha poi bissato nella finale dei 100 monopinna, chiusa al secondo posto con un crono di 37”,37. Per Pietralunga anche il quinto posto finale nei 50 apnea con l’ottimo tempo di 15”,95, a soli cinque decimi di secondo dalla medaglia d’oro.

Ad arricchire ulteriormente il medagliere della Vittorino agli Italiani Assoluti di nuoto pinnato, ha contribuito anche la staffetta 4×50 monopinna formata dallo stesso Pietralunga, da Andrea Rancati, Sebastiano Rossi e Yassine Laanaia, salita sul terzo gradino del podio con l’ottimo tempo finale di 1’10”,91.

Tra i risultati di rilievo conquistati dalla Vittorino da Feltre agli Italiani Assoluti di nuoto pinnato anche il quinto posto finale di Sebastiano Rossi nella gara dei 200 monopinna, con un crono di 1’30”,63, e l’ottavo posto conquistato da Sofia Cosenza nella finale dei 50 apnea (18”,78 il suo tempo).

“Risultati davvero positivi conquistati in un contesto agonistico di altissimo livello che consente ai nostri atleti di crescere, di fare esperienza e di maturare continuamente. Per la Vittorino da Feltre, che ha sposato questa disciplina sportiva soltanto da tre anni, si tratta di risultati importanti ed estremamente soddisfacenti, coronamento di un progetto di lavoro che in poco tempo ci ha già permesso di raggiungere livelli sportivi di altissimo livello”.

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