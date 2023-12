Volley – Padova-Gas Sales Piacenza 1-3: i biancorossi chiudono l’anno con il sorriso. Anastasi: “Tre punti importanti, ora la Coppa Italia” – AUDIO

La Gas Sales Piacenza fa pesare il miglior tasso tecnico e ribalta Padova alla Kioene Arena in 4 set, chiudendo nel migliore dei modi il 2023 ed iniziando con 3 punti pesanti il girone di ritorno. Nel cuore del primo set i biancorossi, che avevano capitalizzato un tesoretto di 5 punti, si fanno raggiungere dai locali, trascinati da un Davide Gardini superlativo. Padova vince ai vantaggi 26-24 e la gara si fa in salita.

Piacenza vince il set successivo, complice un miglior servizio ed un Checco Recine in serata positiva: sarà lui il migliore in campo della partita con 18 punti messi a segno. I ragazzi di Anastasi prendono coraggio e si impongono nettamente nei due parziali successivi 25-19 e 25-18. Il tempo per festeggiare il nuovo anno ed il momentaneo terzo posto in classifica sarà però pochissimo: mercoledì 3 gennaio al PalaBanca andrà in scena la gara dei quarti di finale di Coppa Italia contro Milano.

Le parole di Anastasi al termine del match a Radio Sound

I sestetti titolari

PADOVA: Garcia, Falaschi, Desmet, Gardini, Crosato, Zenger (L). All. Cuttini

GAS SALES PIACENZA: Romanò, Lucarelli, Recine, Caneschi, Simon, Scanferla (L). All. Anastasi

La partita

Primo set

Iniziato il primo set a Padova! Inizia subito forte Piacenza, 3-2 a favore dei biancorossi dopo pochi minuti. Padova prova a impattare, muro di Lucarelli che spedisce avanti di 3 i biancorossi. Piacenza mantiene i 2 punti di vantaggio, 5-7. Gardini gioca sul muro di Piacenza e continua ad inseguire i biancorossi, nonostante i 5 punti di svantaggio, 7-12. Si mantiene sul +4 la Gas Sales, 10-14. Buon attacco di Guzzo, che rimette in partita Padova: 15-16. Ancora Guzzo con un buon muro, ora è tutto in parità: 16-16.

Gardini attacca perfettamente, settimo punto per lui quest’oggi, ora Padova è avanti: 18-17. Dopo l’aggancio di Piacenza, il solito Gardini riporta avanti Padova con un ace, 21-19. Caneschi riaggancia, 21-21. Super ace di Recine, battuta imprendibile per la difesa locale che riporta avanti i biancorossi: 21-22. Padova impatta nuovamente: 23-23. Set point Padova grazie ad un muro, ma Simon annulla tutto: 24-24. Spara out Recine, torna avanti Padova, 25-24. Padova sfrutta il secondo set point con Crosato: 1-0 per i locali.

Secondo set

Gas Sales Piacenza partita forte: 2-5 in questo inizio di secondo set. Punto di Guzzo, ancora avanti Piacenza, 4-6. Gardini ci prova due volte, entrambe sul muro biancorosso, punto Piacenza: 6-8. Recine conquista un altro punto, top scorer di Piacenza finora: 7-10. Guzzo costretto a uscire a causa di un problema alla spalla. Padova spara out il servizio, rimane avanti Piacenza, 9-11. Brizard sbaglia il servizio, 12-15. Biancorossi rimangono avanti: freeball, ci pensa Caneschi, 13-17 in questo secondo set.

Lucarelli da posto quattro: Piacenza in vantaggio 16-20. Ci pensa Romanò in questo finale: 17-21. Lucarelli mette fuori, 18-22. Accorcia Padova, ora i punti di distanza sono solo due: 20-22. Anastasi chiama time-out. Simon allunga il punteggio, ora Piacenza è a +3: 20-23. Set point Piacenza, Gardini però tiene in vita Padova. Muro di Simon 21-25: Piacenza si porta a casa il secondo set e ora il parziale è 1-1 alla Kioene Arena.

Terzo set

Inizia forte il terzo set: 4-4. Piacenza allunga con Caneschi, 5-7. Ancora Piacenza con un gran muro di Simon, 5-8. Piacenza si mantiene a +3 sui locali, 7-10. Padova accorcia con un bel muro di Plak, 10-11. Recine ferma l’attacco di Gardini, 12-15. Recine fa volare i biancorossi, 12-17. Caneschi direttamente dalla battuta: ora la Gas Sales è a +6. Padova accorcia, rimangono tre i punti di distanza: 16-19.

Gardini a bersaglio, Padova a -2. I biancorossi staccano ancora i padroni di casa, Recine in pallonetto porta Piacenza a +4: 18-22. Ace di Lucarelli e ora set point Piacenza, 18-24. Recine chiude i conti, Piacenza si porta a casa il terzo set 19-25.

Quarto set

Inizia il quarto set con Piacenza in avanti: 1-6 per i biancorossi. Bilanciere di Recine, allungano i biancorossi: 1-7. Simon conquista il nono punto in casa Piacenza: 4-9. Undici punti in questo match per Romanò e la Gas allunga ancora: 4-12. Padova accorcia con un doppio ace di Porro, 7-12 il punteggio. Prende il largo Piacenza, 9-15. Le squadre si mantengono a 5 di distanza: 11-16 il punteggio. Ci si avvicina alla fine del match: 14-18 a Padova.

Padova accorcia, non sono ancora chiusi i conti: 15-18. Torna a +5 Piacenza con Romanò. 15-20. Muro di Lucarelli, ora Gas Sales Piacenza è in vantaggio 16-22. Match point per Piacenza, 17-24 grazie all’ace di Gironi. 18-25, finisce qui: Piacenza vince a Padova e conferma il terzo posto in classifica.