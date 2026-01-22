Pantheon, la 43ª edizione a Piacenza Expo il 23 e 24 gennaio. Settima edizione per la Mostra-mercato del Giocattolo Vintage

Saranno ancora Pantheon – storica fiera nazionale di numismatica, filatelia e collezionismo, giunta alla sua 43ª edizione – e la Mostra-mercato del Giocattolo Vintage, quest’anno alla sua 7ª edizione, a inaugurare la nuova stagione fieristica di Piacenza Expo.

Pantheon, la 43ª edizione a Piacenza Expo

Venerdì 23 e sabato 24 gennaio, infatti, il quartiere espositivo di Le Mose metterà in mostra monete, banconote, francobolli, medaglie, cartoline, pezzi di corrispondenza caratterizzata da antichi metodi postali, schede telefoniche, stampe, libri, riviste, manoscritti, dischi, immaginette religiose e altre introvabili rarità grazie ai 100 espositori (con il 15% di nuovi arrivi, dato che Piacenza Expo ha lavorato, nell’ultimo anno, nella direzione di riassortire la proposta espositiva con nuove collezioni e professionisti), che animeranno Pantheon, uno dei più importanti appuntamenti italiani per gli appassionati del collezionismo. Nelle due giornate d’apertura (venerdì dalle 10.30 alle 17.30 e sabato dalle 9.30 alle 17.30, con ingresso gratuito) sarà presente lo stand di Piacenza Expo che, per l’occasione, ha realizzato una cartolina celebrativa, in tiratura limitata, per i 100 anni dalla nascita di Pino Dordoni, il grande marciatore piacentino medaglia d’oro sulla distanza dei 50 km alla Olimpiadi di Helsinki del 1952; cartolina che potrà anche essere timbrata dagli operatori di Poste Italiane che, proprio per Pantheon, ha realizzato uno speciale annullo postale. Tra gli eventi collaterali di Pantheon, da segnalare anche la presenza di Umberto Ballabio allo stand Afis con “Le tinte della IV emissione di Sardegna”, a la presentazione del Catalogo Golden dedicato alle carte telefoniche italiane.

Pantheon proseguirà, nei 3.500 mq del Padiglione 2 di Piacenza Expo, anche sabato 24 gennaio, giorno in cui prenderà vita – nella Galleria, nel Padiglione 3 e in Sala B – anche la Mostra-mercato del Giocattolo Vintage (9.30-17.30 gli orari d’apertura della giornata inaugurale e 9.30-16.30 domenica 25 gennaio, sempre con ingresso gratuito). Quella di quest’anno si prospetta come l’edizione più ricca di quelle finora organizzate, con 120 espositori (+20% rispetto al 2025) provenienti dal nord e dal centro Italia e 220 banchetti prenotati. La mostra proporrà una ricca esposizione di giocattoli, bambole d’epoca, soldatini, modellismo dinamico e statico, aereo, automobilistico, navale, ferroviario, militare e meccanico. Alla Mostra-mercato del Giocattolo vintage sarà presente anche l’Associazione “Die cast scala 1:8 Italia” con un’esposizione di automodelli, e per l’occasione, visto il sold-out di questa edizione, sarà possibile per gli espositori e gli appassionati prenotare già gli stand per l’edizione primaverile in programma il 9 e il 10 maggio.

“Due eventi fieristici – commenta il Presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli – che crescono nei numeri e nei contenuti anno dopo anno, e che si confermano tra le più qualificate e accreditate manifestazioni dedicate al collezionismo di tutto il nord Italia. Con Pantheon e con la Mostra-mercato del Giocattolo vintage inauguriamo la nostra nuova stagione fieristica che, in poco più di un mese, proporrà altre quattro importanti manifestazioni come Pipeline&Gas, Due tempi bei tempi, Tomato World e Apimell, a conferma dell’ottima capacità organizzativa della nostra struttura operativa”.

