Volley – Gas Sales Piacenza vince in Spagna nell’andata degli Ottavi di Coppa Cev! Boninfante: “Bravi i ragazzi”

Gas Sales Piacenza espugna un bollente Complejo Deportivo De Los Pajaritos di Soria superando per 3-1 (20-25, 20-25, 25-23, 17-25) un coriaceo Rio Duero Soria e mette una serie ipoteca sul passaggio ai Quarti di Finale della Cev Volleyball Cup. Nella gara di ritorno, in programma al PalabancaSport, mercoledì 28 gennaio (ore 20.30) ai biancorossi basterà vincere due set.

Grande tifo da parte dei sostenitori di casa, sugli spalti tre tifosi biancorossi: una ragazza di Piacenza che vive in Spagna e due Lupi Biancorossi di Reggio Emilia.

Partita intensa con Gas Sales Piacenza brava a non perdere la tranquillità quando nel primo set si è trovata subito in svantaggio di tre punti e ancora più brava a tenere sempre nel mirino gli avversari. Controllo assoluto nella seconda frazione di gioco una volta raggiunta la parità a quota tredici mentre nel terzo set i biancorossi hanno subito gli spagnoli, si sono trovati sotto anche di sei lunghezze e il recupero è arrivato ad un passo dall’essere concretizzato. Quarto parziale senza storia con Bovolenta e compagni assoluti padroni del campo.

Ventitrè punti per Bovolenta, quattro muri per Comparoni, due ace per Porro e Gutierrez.

Le parole di coach Boninfante

“Una vittoria importante in vista della gara di ritorno che giocheremo in casa su un campo che conosciamo molto bene. Qui i ragazzi sono stati bravi a adattarsi in un palazzetto in cui si vedeva davvero poco, sono contento dell’atteggiamento che ho visto, ma dobbiamo migliorare alcune cose, vorrei vedere la squadra spingere fino in fondo in ogni situazione, cosa che sul finire del quarto set non c’è stata. Nel terzo set siamo partiti malissimo, bravi a recuperare ma non è bastato. Ci può stare ad avere delle difficoltà in un palazzetto che non si conosce, l’importante è avere portato a casa il risultato”.

Rio Duero Soria – Gas Sales Piacenza 1-3

(20-25, 20-25, 25-23, 17-25)

Rio Duero Soria: Lorente Lopez, Lindberg 15, Domenech Tous 6, Moreno Mosquera 11, Hoyos Mejias 10, Mimoun Chakrani 8, Masia Porres (L), Villalba Palacios, Kalstad 2, Miguel Sanchez. Ne: Montero Casado, Rodrigo Lopez, Castella Alos, Jimenez Abeytua (L). All: Toribio.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Bovolenta 23, Gutierrez 13, Comparoni 8, Porro 4, Mandiraci 11, Iyegbekedo 5, Pace (L), Loreti (L), Bergmann, Travica, Andringa. Ne: Seddik. All. Boninfante.

