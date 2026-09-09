Intensificati i controlli antidroga della Finanza a Castel San Giovanni, sequestrate oltre 20 dosi di hashish e un coltello

Nell’ambito del più generale dispositivo di controllo economico del territorio, le Fiamme Gialle piacentine hanno intensificato i controlli nel comune di Castel San Giovanni, concentrando l’attenzione su alcune aree ritenute particolarmente sensibili sotto il profilo della sicurezza e maggiormente interessate dalla presenza e dall’aggregazione di giovani.

L’attività

L’attività è stata condotta congiuntamente dai militari della locale Tenenza e dai finanzieri Anti Terrorismo Pronto Impiego del Gruppo di Piacenza, con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga, nell’ambito di un dispositivo finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei traffici illeciti e dei fenomeni di criminalità diffusa.

I controlli hanno interessato, in particolare, alcuni esercizi pubblici e luoghi di aggregazione del centro cittadino, dove i finanzieri hanno proceduto all’identificazione dei soggetti presenti e a mirati approfondimenti.

La droga sequestrata

Nel corso di un controllo effettuato in Piazza Gramsci, i militari hanno individuato un soggetto trovato in possesso di 16 dosi di hashish, di uno spinello contenente la medesima sostanza e di un coltello a scatto con lama di circa 10 centimetri. I successivi controlli nelle immediate vicinanze, svolti anche grazie al fiuto di Helly, il cane antidroga delle Fiamme Gialle piacentine, hanno inoltre consentito di rinvenire un bilancino di precisione e ulteriori dosi di hashish, occultati all’interno di un mattone tra alcuni contenitori per la raccolta dei rifiuti e presumibilmente riconducibili al medesimo soggetto.

Il giovane è stato quindi denunciato per le ipotesi di reato previste dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990 e dall’art. 4 della Legge 110/1975 e, al termine delle attività, affidato al responsabile della struttura presso la quale è ospitato. La sostanza stupefacente e il materiale rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.

L’attenzione della guardia di finanza

L’attività si inserisce nella più ampia azione della Guardia di Finanza volta ad assicurare una presenza capillare nelle zone ritenute maggiormente sensibili, prevenendo e contrastando i traffici illeciti e quei fenomeni di criminalità diffusa suscettibili di incidere sulla sicurezza e sulla vivibilità del territorio.

Le accuse dovranno essere vagliate nel corso delle successive fasi processuali ed i soggetti coinvolti nelle indagini non potranno ritenersi colpevoli fino a sentenza definitiva.