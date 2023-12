Perde il controllo dell’auto e si ribalta, incidente a Monticelli. Scontro frontale a Mucinasso, due feriti

Perde il controllo dell’auto e si ribalta. I fatti sono accaduti ieri sera a Monticelli. Il conducente stava viaggiando lungo la Statale 10 quando, una volta entrato all’interno dell’abitato di Monticelli ha perso il controllo dell’auto. Dopo aver sbandato la vettura si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fiorenzuola che dopo aver estratto il conducente dall’abitacolo lo hanno affidato ai soccorsi del 118. Non si trova in gravi condizioni.

A Mucinasso, invece, si è verificato uno scontro frontale tra due vetture. Feriti entrambi i conducenti: fortunatamente anche in questo caso in modo non preoccupante.