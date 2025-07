A Piacenza 166 incidenti in moto o bicicletta dall’inizio del 2025. Controlli congiunti della Polizia Locale.

Nel periodo estivo, la circolazione lungo le principali arterie provinciali si intensifica, così come il rischio di incidenti. Per questo, i Comandi di Polizia Locale di Piacenza e dell’Unione dei Comuni della Val Nure e Val Chero hanno avviato servizi mirati di controllo stradale, in particolare sull’uso consapevole dei veicoli a due ruote.

“Un’attenzione particolare – viene spiegato dal Comando di via Rogerio – è rivolta ai comportamenti scorretti sulla strada da parte dei motociclisti, con riguardo anche ai dispositivi di protezione, come casco omologato, abbigliamento tecnico e protezioni individuali. L’obiettivo è accrescere la consapevolezza del rischio e contribuire concretamente alla riduzione degli incidenti che coinvolgono i mezzi a due ruote, troppo spesso coinvolti in sinistri gravi o mortali”.

Dall’inizio dell’anno a oggi, nel territorio comunale, 47 sono stati gli incidenti con motocicli o ciclomotori mentre 106 quelli in cui sono rimaste coinvolte biciclette e 13 quelli con biciclette elettriche. Nelle scorse settimane, gli agenti dei due Comandi hanno già messo in atto due posti di controllo congiunto, anche in forza del progetto “Polizia Locale per la sicurezza e per l’ambiente”, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e volto al miglioramento della sicurezza stradale, sottoscritto dalle due Amministrazioni.

“Un’intesa – conferma il Comando di Piacenza – che inaugura una fase sperimentale di cooperazione tra i Corpi di Polizia Locale e finalizzata al raggiungimento di una maggiore efficienza e specializzazione nell’attività di istituto, al miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini nonché alla omogeneità delle modalità operative, oltre a un migliore utilizzo delle risorse umane e strumentali”. I primi due controlli hanno fatto registrare dati importanti: oltre 3mila sono stati i transiti di veicoli nei tratti presidiati dalle pattuglie, con oltre 60 veicoli controllati.

Con riferimento al Comando di Piacenza sono state contestate 25 violazioni del Codice della Strada (tra cui mancato uso delle cinture, sorpassi irregolari, mancato rispetto delle norme riguardanti i monopattini e mancanza di assicurazione e revisione periodica), oltre a quattro veicoli posti sotto sequestro amministrativo ai fini della confisca e due patenti ritirate. Elemento distintivo del progetto è l’impiego delle nuove moto elettriche in dotazione alla Polizia Locale di Piacenza, acquistate grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna nell’ambito di un programma per la mobilità sostenibile e l’innovazione nei servizi di polizia. I mezzi, a zero emissioni e dotati di elevata maneggevolezza, sono equipaggiati con telecamere di bordo, etilometro portatile e defibrillatore semiautomatico, strumenti condivisi con i colleghi del Comando Unione Valnure Valchero nei giorni del progetto. Le pattuglie sono state impegnate anche in servizi coordinati in materia di sicurezza e controllo del territorio. A tal proposito i Comandi hanno potuto beneficiare di personale e strumentazione dell’ufficio Fotosegnalamento e Falsi documentali attivato presso il Comando di Polizia Locale di Piacenza.

