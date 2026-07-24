Piacenza tra le città italiane più attente al benessere degli animali domestici

Piacenza si conferma tra le città italiane più attente al benessere animale. A certificarlo è il terzo posto conquistato nel Premio “Animali in Città”, assegnato nell’ambito del XV Rapporto di Legambiente, indagine che valuta le performance delle amministrazioni comunali e delle aziende sanitarie nei servizi dedicati agli animali d’affezione e nelle politiche per una migliore convivenza tra cittadini e animali negli spazi urbani. La cerimonia di premiazione dell’edizione 2026 si è tenuta giovedì 23 luglio nella sala del Carroccio di Palazzo Senatorio in piazza Campidoglio a Roma, alla presenza di aziende sanitarie, amministrazioni comunali, medici veterinari, associazioni e rappresentanti delle istituzioni. A rappresentare il Comune di Piacenza era presente l’assessora alle Politiche ambientali, con delega al Benessere degli animali, Serena Groppelli.

Il dossier nazionale di Legambiente, ha analizzato i dati relativi all’anno 2025 e, attraverso molteplici indicatori, ha valutato lo sforzo e i livelli di prestazione raggiunti nelle differenti realtà italiane. La presentazione del Rapporto è stata inoltre accompagnata dall’assegnazione del premio “Animali in Città”, che valorizza le esperienze italiane più positive realizzate da Comuni e Aziende sanitarie. Tra i 447 Comuni valutati, la classifica delle performance ha premiato San Giovanni in Persiceto (Bologna) e Modena, con al terzo posto Piacenza (con performance “ottima”) seguita da Bolzano, Napoli, Arezzo e Ferrara.

“Il riconoscimento ottenuto da Piacenza – sottolinea l’assessora Serena Groppelli – ci rende particolarmente orgogliosi perché premia un lavoro costante, fatto di attenzione, programmazione e collaborazione tra istituzioni, servizi e associazioni che ogni giorno operano a tutela degli animali. Il terzo posto nel Premio “Animali in Città” conferma che investire nel benessere animale significa investire nella qualità della vita dell’intera comunità. Una città che si prende cura degli animali – prosegue – è una città più attenta, più inclusiva e più rispettosa dell’ambiente e delle persone.

Questo risultato ci incoraggia a proseguire lungo il percorso intrapreso, rafforzando i servizi dedicati agli animali d’affezione, promuovendo il possesso responsabile e favorendo una convivenza sempre più armoniosa negli spazi pubblici. Desidero ringraziare – conclude Groppelli – tutti coloro che hanno contribuito a questo importante traguardo: gli uffici comunali, l’Azienda Usl, il Garante per la tutela dei diritti degli animali, Animal Hospital e l’associazione Leap che gestiscono rispettivamente il canile comunale e la struttura del gattile di Piacenza, le Guardie ecozoofile e Oipa, le associazioni animaliste e di volontariato del territorio, i professionisti e i tanti cittadini che, con il loro impegno quotidiano, dimostrano quanto il rispetto per gli animali sia un valore condiviso e qualificante per la nostra città”.

Tra le azioni promosse e gli indicatori individuati dal Comune di Piacenza per il benessere animale: il numero totale dei cani e dei gatti iscritti all’anagrafe canina e felina (rispettivamente 34.511 e 4.465) e quelli iscritti nel corso del 2025 (1.303 e 326); il numero, nel territorio comunale, di strutture per animali attive nel 2025 (una, con capienza massima di 200 animali), il monitoraggio e l’assistenza sanitaria degli animali ospiti (115 cani e 103 gatti), la promozione delle adozioni (43 cani e 42 gatti) e il numero di cani vaganti ricoverati nel 2025 (144), dei quali 85 restituiti al proprietario e 43 dati in adozione. Ancora: le 122 colonie feline monitorate, per un totale di 943 gatti microchippati e sterilizzati (147 i cittadini coinvolti nel piano di monitoraggio delle colonie feline), i 300 interventi effettuati dalla Polizia Locale di controllo e repressione dei maltrattamenti sugli animali, l’attività di formazione per i proprietari di cani e il costante ampliamento e la manutenzione delle aree di sgambamento per cani.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy