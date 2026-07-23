Maltempo, Albasi: “Vicini agli agricoltori colpiti. Necessarie risorse straordinarie e una strategia contro gli effetti dei cambiamenti climatici”

Il consigliere regionale Lodovico Albasi esprime vicinanza alle aziende agricole e agli imprenditori duramente colpiti dalle violente ondate di maltempo che, a partire dalla metà di luglio, hanno interessato numerosi territori dell’Emilia-Romagna, provocando ingenti danni alle produzioni e alle strutture aziendali, con conseguenze particolarmente pesanti per il comparto ortofrutticolo.

“La Regione Emilia-Romagna – sottolinea Albasi – ha già avviato, in stretto raccordo con le organizzazioni professionali agricole, una ricognizione puntuale dei danni subiti dalle imprese. E’ fondamentale completare rapidamente questo lavoro per poter attivare ogni strumento utile a sostenere il settore e garantire risposte concrete agli agricoltori”.

Il consigliere richiama inoltre l’impegno annunciato dalla Giunta regionale affinchè venga richiesta al Governo una deroga al decreto legislativo n. 102 del 2004, sul modello di quanto già avvenuto in occasione delle gelate degli anni passati, con l’obiettivo di ottenere risorse nazionali straordinarie e adeguate a favore delle imprese colpite.

“Gli eventi estremi che stiamo vivendo – prosegue Albasi – confermano quanto sia necessario rafforzare le politiche di adattamento ai cambiamenti climatici e sostenere gli investimenti delle aziende agricole nella prevenzione e nella protezione delle produzioni”.

In questa direzione, la Regione ha già destinato oltre 45 milioni di euro per favorire la realizzazione di sistemi di difesa attiva in campo, come ventoloni, reti antigrandine e altri strumenti di protezione, oltre ad aver stanziato ulteriori 3,5 milioni di euro per ridurre i costi assicurativi sostenuti dagli agricoltori.

“Si tratta di interventi importanti – conclude Albasi – ma fenomeni meteorologici sempre più frequenti e intensi dimostrano che gli investimenti nella prevenzione, pur indispensabili, non sono sufficienti da soli. Occorre rafforzare gli strumenti nazionali di gestione del rischio e costruire una strategia organica e di lungo periodo capace di accompagnare il mondo agricolo nella sfida dell’adattamento climatico, tutelando un settore fondamentale per l’economia e l’identità dell’Emilia-Romagna”.

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