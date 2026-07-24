Modifiche alla viabilità nelle vie Da Saliceto, San Marco e Mandelli dal 27 al 31 luglio

Per consentire l’esecuzione dei lavori di rifacimento della rete dell’acquedotto, dalle ore 6 di lunedì 27 alle ore 20 di venerdì 31 luglio, in via Da Saliceto, all’incrocio con via Maruffi, sono istituiti i divieti di circolazione e di sosta con rimozione forzata, mentre sempre in via Da Saliceto, ma nel tratto compreso tra l’incrocio con via Varazzani e quello con via Maruffi, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e quello di circolazione (ma dall’osservanza del quale sono esonerati i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, i quali potranno percorrere con la massima cautela il tratto interessato in entrambi i sensi di marcia).
Inoltre, per garantire l’effettuazione in sicurezza delle operazioni di smontaggio di un ponteggio, dalle ore 8 alle 14 di lunedì 27 luglio, in via San Marco, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Cittadella e il civico 4, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e quello di circolazione (dall’osservanza del quale sono esonerati i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, i quali potranno percorrere con la massima cautela il tratto interessato in entrambi i sensi di marcia, in base alle fasi del cantiere), mentre sempre in via San Marco, ma nel tratto compreso tra il civico 4 e l’incrocio con via Mandelli, sono ugualmente istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e quello di circolazione (dall’osservanza del quale sono esonerati i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, i quali potranno percorrere con la massima cautela il tratto interessato in entrambi i sensi di marcia, in base alle fasi del cantiere). Infine, in via Mandelli, nel tratto compreso tra via Borghetto e via San Marco, è istituita la revoca del senso unico di marcia.