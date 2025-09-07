Agazzanese – Fiorenzuola 2-0: provano ad alzare il baricentro i rossoneri LIVE

Tutto pronto al “Comunale” di Agazzano per il primo derby stagionale nel girone A di Eccellenza (2° giornata), con i padroni di casa dell’Agazzanese che ricevono il Fiorenzuola, una delle grandi favorite alla promozione in Serie D.
I rossoneri, allenati da mister Araldi, arrivano da una vittoria sofferta per 1-0 al “Pavesi” contro il Corticella, dove – dinnanzi a diverse defezioni – hanno dimostrato grande carattere e grinta.
D’altro canto, gli amaranto di mister Piccinini hanno raccolto solo un punto dalla trasferta di Rolo (0-0) e hanno tanta voglia di rifarsi di fronte al proprio pubblico.
La partita
Secondo tempo
14′ Provano ad alzare il baricentro i rossoneri, senza tuttavia riuscire a creare veri pericoli per la difesa dell’Agazzanese.
11′ Ammonito capitan Benedetti tra le fila del Fiorenzuola.
6′ Secondo calcio d’angolo di questa ripresa per il Fiorenzuola, dopo che Carrer si è visto respingere un tiro. La retroguardia amaranto allontana il pericolo.
3′ Corner per il Fiorenzuola. Nulla di fatto.
1′ Squadre in campo. Può cominciare la ripresa. Tra i rossoneri esce Forte per Carrer.
Primo tempo
46′ Finisce il primo tempo ad Agazzano. Locali sempre in vantaggio per 2-0.
44′ Carella prova la conclusione defilata ma spara alle stelle.
42′ Punizione pericolosa per l’Agazzanese dall’out di destra. Mastrototaro sbaglia il tocco corto e il Fiorenzuola evita il pericolo.
39′ Mastrototaro centra la traversa con il destro. Agazzanese vicina al tris.
36′ Fiorenzuola pericolississimo con Scarlata che libera la conclusione di Piro, che però è anticipato. Secondo corner per gli ospiti.
30′ Ammonito Zucchini.
29′ Primo squillo del Fiorenzuola con la sovrapposizione di Varoli che si procura il primo calcio d’angolo della partita. Reggiani è bravo però a respingere il cross di La Vigna.
20′ Raddoppio dell’Agazzanese: azione di manovra sull’out di sinistra, tocco a cercare Carella che lascia sfilare sulla corsa e batte di destro Malagoli. 2-0 per i granata.
15′ Ancora Agazzanese in avanti: punizione dalla destra nelle vicinanze della bandierina del calcio d’angolo, ma il Fiorenzuola controlla bene.
12′ Alla prima occasione della partita l’Agazzanese si porta in vantaggio. Mastrototaro libera il tiro dalla distanza, trova una deviazione di Vai che batte uno spiazzato Malagoli. 1-0 per i granata.
8′ Gara abbastanza bloccata. Tanti lanci lunghi da ambo le parti, ma entrambe le difese controllano attente.
1′ Iniziata la partita al “Baldini” di Agazzano.
Le formazioni ufficiali
Agazzanese: Bertozzi, Negri, Barba, Gueye, Reggiani (C), Maffezzoli, Mehmetaj, Soumahoro, Carella, Mastrototaro, Vai. All. Piccinini.
Fiorenzuola: Malagoli, Caradonna, Varoli, La Vigna, Zucchini, Benedetti (C), Postiglioni, Forte, Piro, Scarlata, Macchioni. All. Araldi.
Il prepartita di Agazzanese – Fiorenzuola
La giornata di Eccellenza (Girone A)
Agazzanese – Fiorenzuola
Arcetana – Nibbiano&Valtidone
Atletic C.D.R Mutina – Real Formigine
Brescello Piccardo – Terre di Castelli
Zola Predosa – Fidentina Borgo San Donnino
Campagnola – Bobbiese
Corticella – Vianese
Pontenurese – Fabbrico
Salsomaggiore – Rolo