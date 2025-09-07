Agazzanese – Fiorenzuola 2-0: provano ad alzare il baricentro i rossoneri LIVE

Tutto pronto al “Comunale” di Agazzano per il primo derby stagionale nel girone A di Eccellenza (2° giornata), con i padroni di casa dell’Agazzanese che ricevono il Fiorenzuola, una delle grandi favorite alla promozione in Serie D.

I rossoneri, allenati da mister Araldi, arrivano da una vittoria sofferta per 1-0 al “Pavesi” contro il Corticella, dove – dinnanzi a diverse defezioni – hanno dimostrato grande carattere e grinta.

D’altro canto, gli amaranto di mister Piccinini hanno raccolto solo un punto dalla trasferta di Rolo (0-0) e hanno tanta voglia di rifarsi di fronte al proprio pubblico.

Segui Agazzanese – Fiorenzuola con gli aggiornamenti LIVE dalle ore 15:30 su RADIOSOUND!

La partita

Secondo tempo

14′ Provano ad alzare il baricentro i rossoneri, senza tuttavia riuscire a creare veri pericoli per la difesa dell’Agazzanese.

11′ Ammonito capitan Benedetti tra le fila del Fiorenzuola.

6′ Secondo calcio d’angolo di questa ripresa per il Fiorenzuola, dopo che Carrer si è visto respingere un tiro. La retroguardia amaranto allontana il pericolo.

3′ Corner per il Fiorenzuola. Nulla di fatto.

1′ Squadre in campo. Può cominciare la ripresa. Tra i rossoneri esce Forte per Carrer.

Primo tempo

46′ Finisce il primo tempo ad Agazzano. Locali sempre in vantaggio per 2-0.

44′ Carella prova la conclusione defilata ma spara alle stelle.

42′ Punizione pericolosa per l’Agazzanese dall’out di destra. Mastrototaro sbaglia il tocco corto e il Fiorenzuola evita il pericolo.

39′ Mastrototaro centra la traversa con il destro. Agazzanese vicina al tris.

36′ Fiorenzuola pericolississimo con Scarlata che libera la conclusione di Piro, che però è anticipato. Secondo corner per gli ospiti.

30′ Ammonito Zucchini.

29′ Primo squillo del Fiorenzuola con la sovrapposizione di Varoli che si procura il primo calcio d’angolo della partita. Reggiani è bravo però a respingere il cross di La Vigna.

20′ Raddoppio dell’Agazzanese: azione di manovra sull’out di sinistra, tocco a cercare Carella che lascia sfilare sulla corsa e batte di destro Malagoli. 2-0 per i granata.

15′ Ancora Agazzanese in avanti: punizione dalla destra nelle vicinanze della bandierina del calcio d’angolo, ma il Fiorenzuola controlla bene.

12′ Alla prima occasione della partita l’Agazzanese si porta in vantaggio. Mastrototaro libera il tiro dalla distanza, trova una deviazione di Vai che batte uno spiazzato Malagoli. 1-0 per i granata.

8′ Gara abbastanza bloccata. Tanti lanci lunghi da ambo le parti, ma entrambe le difese controllano attente.

1′ Iniziata la partita al “Baldini” di Agazzano.

Le formazioni ufficiali

Agazzanese: Bertozzi, Negri, Barba, Gueye, Reggiani (C), Maffezzoli, Mehmetaj, Soumahoro, Carella, Mastrototaro, Vai. All. Piccinini.

Fiorenzuola: Malagoli, Caradonna, Varoli, La Vigna, Zucchini, Benedetti (C), Postiglioni, Forte, Piro, Scarlata, Macchioni. All. Araldi.

Il prepartita di Agazzanese – Fiorenzuola

La giornata di Eccellenza (Girone A)

Agazzanese – Fiorenzuola

Arcetana – Nibbiano&Valtidone

Atletic C.D.R Mutina – Real Formigine

Brescello Piccardo – Terre di Castelli

Zola Predosa – Fidentina Borgo San Donnino

Campagnola – Bobbiese

Corticella – Vianese

Pontenurese – Fabbrico

Salsomaggiore – Rolo

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy