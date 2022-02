“Piacenza dice no alla guerra in Ucraina”, sabato manifestazione davanti alla prefettura

Associazioni, i sindacati e partiti piacentini chiamano tutti a partecipare sabato 26 febbraio alle ore 11 davanti alla Prefettura per manifestare con un presidio in nome della pace. “In questo momento di reale pericolo per la Pace, e nel quale la guerra avrebbe ripercussioni pesantissime per tutto il Mondo, ci permettiamo di rivolgere un appello anche alla stampa ed ai media affinchè siano parte attiva in questo movimento per la Pace e diano particolare spazio all’informazione delle iniziative”. Lo spiegano gli organizzatori.