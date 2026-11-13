Piacenza Expo, il 21 dicembre torna “Iris, il fiore di Natale”: cena benefica per Progetto Vita e Casa di Iris – AUDIO

Saranno l’Associazione Progetto Vita e l’Hospice La Casa di Iris le due benemerite realtà piacentine a cui saranno destinati i contributi che verranno raccolti la sera del 21 dicembre, nell’ambito della tradizionale cena benefica organizzata da Piacenza Expo e denominata “Iris, il fiore di Natale”.

Sesta edizione della cena benefica: la presentazione a Piacenza Expo

L’evento benefico natalizio, giunto quest’anno alla sua sesta edizione, è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa dal Presidente di Piacenza Expo, Davide Villa, dal Presidente della Fondazione Casa di Iris, Sergio Fuochi, dal Direttore scientifico di Progetto Vita, Daniela Aschieri insieme al Vicepresidente Ernesto Grillo e al Consigliere Sante Ludovico, dal Responsabile Corporate della Banca di Piacenza, Davide Sartori, da Camilla Porcari dell’Ufficio marketing di Gas Sales Energia, e dall’imprenditore Valter Bulla.

Davide Villa: “Casa di Iris e Progetto Vita sono eccellenze del nostro territorio”

“Casa di Iris e Progetto Vita – ha sottolineato il Presidente Villa – sono eccellenze del nostro territorio che necessitano l’aiuto e la vicinanza di tutti i piacentini, per continuare a svolgere quell’insostituibile servizio che ormai da tanti anni erogano a beneficio della nostra comunità. Voglio ringraziare per la sensibilità dimostrata tutti i soci di Piacenza Expo, le associazioni di categoria e le aziende che hanno scelto di sposare questa causa, confermando ancora una volta che Piacenza sa fare concretamente squadra nel momento del bisogno. Faccio appello ai nostri concittadini affinché non perdano questo importante appuntamento benefico natalizio organizzato da Piacenza Expo”.

Daniela Aschieri e Sergio Fuochi ringraziano i piacentini per la solidarietà

Concetti, quelli relativi alla generosità dei piacentini e al gioco di squadra tra i diversi attori del territorio, evidenziati nei loro interventi anche da Daniela Aschieri e da Sergio Fuochi, concordi nel sottolineare “la grande sensibilità dei nostri concittadini, che negli anni non hanno mai fatto mancare il loro sostegno e la loro vicinanza alle nostre attività. La cena benefica natalizia di Piacenza Expo è diventata ormai una consolidata tradizione a cui partecipano ogni anno tantissime persone, e per le realtà che rappresentiamo è un onore essere state scelte come destinatarie dei contributi che verranno raccolti. Grazie, quindi, a Piacenza Expo e a tutte le persone che sceglieranno condivideranno con noi questo momento di gioia e di solidarietà”.

Cena benefica a Piacenza Expo il 21 dicembre alle 20: come partecipare

L’edizione 2026 di “Iris, il fiore di Natale” si svolgerà a Piacenza Expo lunedì 21 dicembre alle ore 20.00.

Pr informazioni e partecipazioni è possibile contattare il n. 320 6121733 o inviare una mail a commerciale3@piacenzaexpo.it.

L’evento è sostenuto – oltre che da Banca di Piacenza e Gas Sales – anche da Asipo, Eridano Vivai, Confagricoltura Piacenza, Molino Dallagiovanna, AP Latte, Assi Broker Piacenza, Coldiretti Piacenza, Bulla, Cooperativa San Martino e Gruppo Libertà (Media partner).