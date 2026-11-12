Piacenza capitale dell’arte in cucina, al Teatro Municipale la presentazione della Guida MICHELIN 2027. Confermata la stella a La Palta di Isa Mazzocchi – AUDIO e FOTO

Piacenza capitale dell’arte culinaria. La Guida MICHELIN Italia, infatti, è stata presentata al Teatro Municipale di Piacenza. Un orgoglio per la nostra città che per la seconda volta ospita il più importante evento del settore enogastronomico. E orgoglio è anche la nostra chef piacentina Isa Mazzocchi: La Palta di Bilegno (Borgonovo) ha mantenuto infatti la Stella Michelin.

Massimo Bottura racconta il significato della Stella Michelin riportando la sua esperienza personale.

“Avevo vent’anni e studiavo legge, ma la mia passione era la cucina, la musica, l’arte e non ero contento. Mia madre mi conosceva meglio di chiunque altro, e ad un certo punto mi guardò e mi disse ‘Ma scusa, ma sei sempre triste, ma cos’hai?’, e io risposi ‘Mamma, io voglio fare il cuoco’. Era il 1984 e mia madre convinse mio padre a lasciarmi andare. Quando mio padre disse ‘Ok, lasciamolo fare quello che vuole’, io dissi a mio padre ‘Vedrai che porterò un giorno le tre stelle in Emilia’. E quindi questo è il significato, è un sogno”.

“Siamo tutti qua, li vedi, quando tutti quelli che parlano e dicono ‘La stella di Michelin è la stella di Michelin’, non c’è altro da dire. Un sogno che per ogni cuoco si realizza perché per chi lavora per la qualità, con l’ossessione della qualità, è il sogno arrivare alla stella di Michelin”.

“Le persone che sono qui oggi, la qualità delle persone, la loro professionalità, è impressionante. Solo con queste persone, solo con la qualità professionale credo ci sia un futuro per la ristorazione italiana. Quello che Michelin sta facendo è veramente importante per il sistema Italia”, commenta chef Davide Oldani.

“Come si fa a restare ai vertici? Non si rimane ai vertici, si rimane appassionati. ‘Come si fa a rimanere sempre appassionati’, questa sarebbe la domanda. E’ la passione che guida tutti, quella che ci guida nel quotidiano, nel lavoro, nella vita. La passione e la curiosità: è solo con questi due ingredienti che fai un’ottima ricetta”.

LE STELLE MICHELIN

Come detto, La Palta di Bilegno (Borgonovo) ha mantenuto la Stella Michelin. L’Emilia-Romagna ha ospitato la cerimonia di presentazione della Guida MICHELIN Italia 2027, nella splendida cornice del Teatro Municipale di Piacenza, città già protagonista della kermesse nel 2019. La 72ª edizione della Guida chiude un anno di celebrazioni dedicate ai 120 anni di presenza di Michelin in Italia.

Le novità della Guida MICHELIN Italia sono state svelate al Teatro Municipale durante la cerimonia condotta da Barbara Pedrotti. All’evento hanno partecipato oltre 500 invitati, tra chef, giornalisti, professionisti del settore e rappresentanti delle istituzioni.

Quest’anno la Guida MICHELIN Italia celebra 27 novità nel panorama dei ristoranti stellati: si aggiungono tre ristoranti che ottengono le due Stelle MICHELIN e 24 che ricevono una Stella MICHELIN. Nel complesso, la selezione 2027 della Guida MICHELIN Italia comprende 382 ristoranti stellati, distribuiti su tutta la penisola.

“Ciò che ha particolarmente colpito i nostri ispettori quest’anno è il modo in cui il patrimonio culinario italiano continua a evolversi senza perdere le proprie radici. In tutto il Paese, gli chef riscoprono le ricette regionali, valorizzano gli ingredienti locali e le tecniche tradizionali, portando al tempo stesso in tavola la propria visione contemporanea. Questo dialogo tra tradizione e modernità è uno dei grandi punti di forza della gastronomia italiana, e la selezione 2027 lo rivela in tutta la sua vitalità e diversità.” ha commentato Gwendal Poullennec, Direttore Internazionale della Guida MICHELIN.

Sono 13i Ristoranti che “valgono il viaggio” in Italia e che confermano le 3 Stelle MICHELIN:

La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti, Serralunga d’Alba (CN), Casa Perbellini 12 Apostoli a Verona, Villa Crespi a Orta San Giulio (NO), Piazza Duomo ad Alba (CN), Da Vittorio a Brusaporto (BG), Le Calandre a Rubano (PD), Dal Pescatore a Canneto Sull’Oglio (MN), Osteria Francescana a Modena, Enoteca Pinchiorri a Firenze, La Pergola a Roma, Reale a Castel di Sangro (AQ), Enrico Bartolini al MUDEC a Milano e Atelier Moessmer Norbert Niederkofler a Brunico (BZ).

TRE NOVITA’ 2 STELLE MICHELIN NELLA GUIDA ITALIA 2027

Le novità della cerimonia, presentata da Barbara Pedrotti e trasmessa in diretta streaming, hanno interessato 12 regioni, con 3 novità nella categoria dei due Stelle MICHELIN portando a 40 i ristoranti che, per chi è in viaggio, valgono la deviazione:

Pascucci al Porticciolo, Fiumicino (RM) – Chef Gianfranco Pascucci

“Un punto di riferimento per la cucina di pesce e l’accoglienza, dove lo chef dà vita a piatti di grande personalità, espressa attraverso gusto e precisione tecnica. Una cucina segnata dalla cura e dall’attenzione per l’ospite, dalla selezione di materie prime impeccabili e da una costante ricerca dell’equilibrio al palato. L’esperienza si traduce in preparazioni capaci di lasciare il segno e in una proposta che, a poca distanza dalla Capitale, si distingue per identità e carattere.”

Orma Roma, Roma (RM) – Chef Roy Caceres

“Da Orma, Roy Caceres esprime una cucina di grande carattere, capace di unire due culture lontane, quella colombiana e quella italiana. Un percorso tra passato e presente dello chef, che coinvolge il palato e l’intelletto e accompagna l’ospite in un viaggio nel quale lasciarsi trasportare, tra identità, memoria e contemporaneità.”

Al Gatto Verde, Modena (MO) – Chef Jessica Rosval

“Il fuoco come compagno di viaggio, la propria storia come miccia: Jessica Rosval porta a Casa Maria Luigia una cucina di sensazioni e memoria, guidata da un’etica rigorosa e da un profondo rispetto per il prodotto. Le cotture al fuoco riscoprono un gesto ancestrale, lavorando l’ingrediente esaltandone i sapori, in un’esperienza scenica e coinvolgente.”

Nella Guida MICHELIN Italia 2027 sono 24 le novità una Stella MICHELIN.

Roberta Frisoni: “La cucina stellata è uno strumento di promozione internazionale”

“Per la clientela a cui si rivolge e per la vasta eco mediatica che le ruota attorno – sottolinea l’Assessora Regionale a Turismo, Sport e Commercio Roberta Frisoni – la cucina stellata rappresenta un efficace strumento promozionale e di richiamo internazionale per l’Emilia-Romagna e il suo patrimonio turistico, dalla Motor Valley alle Città d’Arte, nonché un potente generatore di indotto economico. Non c’è luogo migliore della nostra Food Valley, unica al mondo, per ospitare la presentazione della Guida che premia l’eccellenza culinaria italiana e siamo felici di avere con noi la “Rossa” anche quest’anno, con Piacenza splendida cornice della première dell’edizione 2027″.

Alessio Mammi: “L’Emilia-Romagna è la Food Valley d’Italia con 46 prodotti Dop e Igp”

“Con i suoi 46 prodotti Dop e Igp – afferma l’Assessore Regionale ad Agricoltura, Alessio Mammi – l’Emilia-Romagna si conferma la Food Valley d’Italia. Un patrimonio che vale 3,9 miliardi di euro per la sola Dop Economy. Nel complesso il comparto agroalimentare regionale genera un valore alla produzione di 37 miliardi di euro, con 11,5 miliardi di export. Si tratta di produzioni di qualità grazie ai nostri agricoltori, alle aziende agroalimentari, a una filiera consolidata sul territorio che genera qualità alimentare, economia di territorio e posti di lavoro”.

“La ristorazione è un elemento chiave di questo cammino di qualità perché porta in tavola tutto il valore della nostra regione, grazie agli chef che sanno valorizzare questa straordinaria ricchezza alimentare. E’ un grande onore ospitare ancora una volta la presentazione della Guida MICHELIN nel nostro territorio, un marchio riconosciuto in tutto il mondo che sa tenere insieme il food&wine con l’accoglienza, un tratto distintivo dell’Emilia-Romagna”.

Simone Fornasari: “La Guida MICHELIN celebra l’identità e la comunità del territorio”

“La presentazione della Guida MICHELIN Italia 2027 a Piacenza – evidenzia Simone Fornasari, Presidente di Visit Emilia – è molto più di un evento: è un riconoscimento profondo dell’identità di un territorio. La nostra destinazione è fatta di mani, storie e passione. Qui il cibo non è solo cucina, ma racconto, memoria, visione condivisa. La Guida MICHELIN non celebra solo i ristoranti: celebra una comunità. E Piacenza questa storia la custodisce da tempo. Nelle intuizioni e nella sensibilità di Georges Cogny, che seppe raccontare questa terra quando ancora non cercava i riflettori, ma aveva già tutto dentro. Oggi quel racconto si accende davanti al mondo. Ed è l’Emilia che continua a svelarsi: autentica, viva e profondamente vera”.

Katia Tarasconi: “Un’occasione che valorizza Piacenza e l’intero territorio”

“Ospitare a Piacenza la presentazione della Guida MICHELIN Italia è un passaggio di grande rilievo – sottolinea la Sindaca di Piacenza Katia Tarasconi – che valorizza non solo la nostra città ma l’intero territorio. È un’occasione che racconta la qualità, la tradizione e la capacità di innovare che caratterizzano la cultura gastronomica piacentina, inserita a pieno titolo nella più ampia cultura gastronomica del nostro Paese, l’Italia. Allo stesso tempo, questo evento rafforza il ruolo dell’Emilia-Romagna come Food Valley di riferimento a livello internazionale, capace di esprimere eccellenze diffuse e una filiera agroalimentare unica per qualità, identità e competitività. La cucina, per noi, non è soltanto cibo: è identità, storia, relazioni, è un modo di raccontare chi siamo. Eventi come questo rafforzano il posizionamento di Piacenza a livello nazionale e internazionale e generano opportunità concrete per il turismo, per le imprese e per tutta la filiera legata al nostro territorio”.

Stelle MICHELIN 2027, premi speciali e riconoscimento Passion Dessert

Oltre alle tradizionali Stelle MICHELIN 2027, al “Municipale” sono stati assegnati anche i premi speciali ed il riconoscimento Passion Dessert, conferito ai ristoranti che offrono una vera e propria esperienza per l’alta qualità della proposta dei dessert.

Guida MICHELIN Italia 2027, gli enti che hanno collaborato all’organizzazione

La presentazione della Guida MICHELIN 2027 è organizzata in collaborazione con gli Assessorati Regionali ad Agricoltura e Turismo dell’Emilia-Romagna, Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Emilia, Comune di Piacenza, ed Enoteca Regionale dell’Emilia-Romagna.