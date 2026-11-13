Rugby – Soladria Serie A Elite: il XV dei Lyons per la sfida del Beltrametti con Vicenza

Il primo tour de force della stagione si conclude sabato: per la terza giornata di campionato al Beltrametti arriva la Rangers Vicenza, in una sfida che i Leoni hanno messo nel mirino per andare alla prima pausa stagionale con il sorriso stampato sulle labbra.

Esaurite le fatiche di Coppa la Sitav si getta a capofitto nella mischia, che vede i piacentini a quota 5 punti dopo due giornate frutto della vittoria su Parabiago all’esordio. Ora una nuova sfida in casa, con i Leoni che vogliono ancora stupire e conquistare punti preziosi.

Coach Tino Paoletti ha presentato così la sfida

“L’avvicinamento alla partita è stato sereno, con un bel clima in squadra dato dalle buone prestazioni messe in campo, e vedo che i ragazzi sono carichi per questa sfida su cui abbiamo messo il mirino. Vogliamo ancora alzare il livello delle prestazioni, con un’attenzione particolare ai movimenti da mettere in campo contro Vicenza. L’anno scorso abbiamo vinto entrambe le sfide in campionato con la Rangers, in due gare molto equilibrate in cui gettammo il cuore oltre l’ostacolo: dobbiamo rimettere in campo quello stesso spirito, perchè questa sarà sicuramente una sfida importante per il nostro cammino in campionato. Tutte le partite in casa per noi dovranno essere una battaglia e un’opportunità per fare punti e vincere, da qui non si scappa”

A livello di formazione, ritorna il XV con cui i Lyons vinsero all’esordio in campionato con Parabiago, con il prezioso rientro di Capitan Moretto al fianco di Mattioli in seconda linea. Confermata la mediana Colombo-Camero e la coppia di centro Coluzzi-Moore, mentre in prima linea Scatigna ritrova la maglia da titolare assieme a Tripodo e Montesissa. In panchina lo staff bianconero opta per uno schieramento pesante con 6 avanti e 2 trequarti (Alessandro Via e Nakov), con Bottacci, Lacenere e Broccio a dare soluzioni in seconda e terza linea.

Tutto pronto per la sfida di Soladria Serie A Elite in programma sabato 14 novembre al Beltrametti, con il calcio di inizio fissato per le ore 14.30. La gara tra Sitav Rugby Lyons e Rangers Vicenza sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma streaming di The Rugby Channel.