Un Natale di solidarietà con l’associazione “Oltre l’Autismo”, ecco la box “La pasta che Piace” – AUDIO

Una serata all’insegna della solidarietà, della cultura e dell’intrattenimento. Venerdì 20 novembre, nella Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni, l’associazione Oltre l’Autismo presenterà la box “La Pasta che Piace”.

L’iniziativa unirà la presentazione del progetto a due momenti aperti al pubblico: una visita guidata gratuita al Collegio Alberoni e uno spettacolo musicale, anch’esso a ingresso libero.

La serata prenderà il via alle ore 20, quando sarà possibile partecipare a una visita guidata gratuita al Collegio Alberoni, un’occasione per conoscere più da vicino gli spazi e il patrimonio storico e artistico della struttura piacentina. La partecipazione alla visita richiede la prenotazione al numero 392 3331303.

A partire dalle ore 21, spazio invece alla musica e all’intrattenimento con lo spettacolo di Manuel Comelli, cantante e showman che accompagnerà il pubblico nella seconda parte della serata.

Al centro dell’appuntamento ci sarà la presentazione della box “La Pasta che Piace”, proposta dall’associazione Oltre l’Autismo.

L’evento rappresenterà quindi un’opportunità per conoscere più da vicino l’associazione Oltre l’Autismo e condividere un momento di partecipazione in una cornice significativa per la città.

A illustrare i dettagli dell’iniziativa, accanto alla sindaca Katia Tarasconi e all’assessora al Welfare Nicoletta Corvi, sono intervenuti la presidente di “Oltre l’Autismo”, Maria Grazia Ballerini, lo storico volontario Roberto Colla, la senatrice Elena Murelli, la consigliera della Fondazione di Piacenza e Vigevano Giovanna Palladini, il direttore del Distretto di Piacenza dell’Azienda Usl Vittorio Casati, il direttore del Polo di Mantenimento Pesante Nord, brigadier generale Roberto Cernuzzi e i rappresentanti delle numerose realtà istituzionali invitate dall’associazione, oltre alle aziende del territorio che con il loro contributo hanno reso possibile l’edizione 2026 del dono di solidarietà.