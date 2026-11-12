Serie B – Fiorenzuola Bees, contro la Sangiorgese per il primo successo stagionale al PalArquato

I Fiorenzuola Bees tornano al PalArquato dopo due partite consecutive decise al supplementare. Domenica 15 novembre 2026 alle ore 18.00, a Castell’Arquato (PC), la squadra di coach Marco Del Re ospita la LTC Sangiorgese Basket nella nona giornata del Girone A di Serie B Nazionale Old Wild West. Per i gialloblù è l’occasione per dare continuità a quanto mostrato contro Lumezzane e Capo d’Orlando, cercando di cambiare gli sfortunati finale al supplementare e conquistando la prima vittoria casalinga della stagione.

Nell’ultima partita al PalArquato, Fiorenzuola ha messo in difficoltà la LuxArm Lumezzane, oggi capolista del girone. I Bees hanno toccato il +12 nel terzo quarto e, una volta subìto il rientro degli ospiti, hanno trovato con Giacomo Cecchinato il canestro dell’89-89 che ha mandato la gara al supplementare. Nei cinque minuti aggiuntivi i gialloblù si sono portati sul 95-91, prima del parziale conclusivo che ha consegnato a Lumezzane il successo per 95-98.

In quella partita Fiorenzuola ha trovato punti da più giocatori e ha chiuso con 20 assist. Lorenzo De Zardo ha firmato una doppia doppia da 25 punti e 11 rimbalzi, capitan Andrea Ambrosetti ne ha segnati 20 e Federico Lui ha contribuito con 12. Cecchinato, oltre al canestro che ha prolungato la gara, ha chiuso con 16 punti e 9 assist. La capacità di coinvolgere più giocatori nella stessa azione sarà importante anche domenica, soprattutto per aprire spazi contro una squadra che può contare sulla presenza di Kai Edwards vicino a canestro.

Mercoledì a Capo d’Orlando, i Bees hanno dovuto rincorrere nel primo tempo e sono riusciti a ribaltare la partita, arrivando sul +5 a meno di un minuto dalla fine dei regolamentari. L’Infodrive ha recuperato lo svantaggio e ha poi chiuso sull’80-72 all’overtime. Cecchinato è stato il miglior realizzatore gialloblù con 17 punti, seguito da Ambrosetti con 12, mentre De Zardo e Lui ne hanno aggiunti 9 a testa. In Sicilia si è vista la capacità dei Bees di cambiare l’andamento di una gara in trasferta. Domenica servirà la stessa lucidità anche negli ultimi possessi, quando la gestione del pallone e la qualità delle conclusioni pesano di più.

La LTC Group Sangiorgese Basket di coach Zambelli si presenta al PalArquato dopo l’84-80 sulla Logiman Orzinuovi, battuta mercoledì al PalaBertelli. Sotto di tre punti all’intervallo, la Sangiorgese ha cambiato il ritmo della partita nella ripresa con Manuel Di Meco, autore di 24 punti e tre triple, e Kai Edwards, che ha chiuso con 18 punti e 13 rimbalzi. Il successo ha portato i lombardi a quota 6, due punti sopra Fiorenzuola.

Per i Bees sarà importante completare il lavoro difensivo con il tagliafuori, limitando le seconde opportunità di Edwards, e rientrare in tempo su Di Meco quando si apre sul perimetro. In attacco, la circolazione di palla vista contro Lumezzane può aiutare Fiorenzuola a coinvolgere più giocatori e a trovare buoni tiri anche quando la Sangiorgese alzerà la pressione.

Dopo la trasferta in Sicilia, i Bees ritrovano il pubblico gialloblù. Palla a due domenica 15 novembre alle ore 18.00 al PalArquato.