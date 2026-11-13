Volley, Serie B1 – La capolista Pallavolo San Giorgio affronta il V.P. Volley

In occasione della quinta giornata del girone d’andata, in programma sabato 14 novembre, la Pallavolo San Giorgio, attuale capolista del campionato, sarà impegnata in trasferta contro il Calacatta Versilia Pietrasanta, formazione toscana che occupa attualmente il nono posto in classifica con cinque punti, frutto di due vittorie e due sconfitte.

La squadra versiliese, neopromossa dalla Serie B2 e guidata da coach Alessandro Bigicchi, è alla ricerca di punti preziosi per muovere la classifica e allontanarsi dalle zone pericolose.

Per le ragazze di coach Matteo Capra si tratterà di un banco di prova importante, un vero e proprio esame di maturità: sarà infatti la prima trasferta fuori regione della stagione. La Pallavolo San Giorgio, dal canto suo, ha tutta l’intenzione di proseguire il momento positivo, confermando i risultati e la qualità del gioco espressi nelle ultime giornate.

I precedenti tra le due formazioni sono due, entrambi disputati in Serie B1 nella stagione 2024/2025. In entrambe le occasioni il successo è andato alla squadra che giocava tra le mura amiche.

La gara si disputerà sabato 14 novembre, alle ore 17.30, presso la palestra di Seravezza, in provincia di Lucca, in via Piero Greco. La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del V.P. Volley. In alternativa, sarà possibile seguire l’andamento dell’incontro attraverso il live score disponibile sul sito della Federazione Italiana Pallavolo.

A dirigere la gara saranno i signori Vincenzo Edoardo Massone e Luca Benito Barattucco, entrambi appartenenti alla sezione di Bologna.