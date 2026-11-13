Volley, Serie B – Derby tra Gas Sales Bluenergy e Canottieri Ongina

Derby piacentino in arrivo in serie B maschile, con la Canottieri Ongina in campo domani (sabato) alle 17 alla palestra Salvadè (ex Genio Pontieri) a Piacenza contro la Gas Sales Bluenergy, formazione dei giovani talenti del club di Superlega. La sfida territoriale è valida per la quinta giornata del girone C, dove i gialloneri di Monticelli guidano la classifica con 11 punti frutto di quattro vittorie (tre piene e una al tie break all’esordio a Busseto) in altrettante partite, mentre i giovani biancorossi hanno posto fin qui due “mattoncini”.

In casa Canottieri Ongina, a presentare il derby è il direttore sportivo Donato De Pascali

“Mai come quest’anno, sia perché il girone per noi è nuovo sia perché è abbastanza presto, dopo solo 4 turni in modo insolito la classifica si è già apparentemente frazionata e noi finora abbiamo affrontato avversari che si trovano tutti nella parte destra. Per iniziare a tratteggiare qualche considerazione e analisi si dovrà aver modo di vedere almeno una volta tutti.

Domani ci aspetta la sfida con i ragazzi di Gas Sales, la squadra di punta del settore giovanile del club cui nell’ambiente dobbiamo essere tutti grati per gli sforzi che dedicano allo sviluppo delle nuove leve.

E’ una gara su campo esterno assolutamente da non sottovalutare e da approcciare in modo adeguato perché le insidie sono evidenti, quelle classiche che emergono quando si affrontano team giovani e motivati, ben allenati sia a livello di competenza tecnica che come volumi di attività”.

“Le individualità non mancano a partire da Destro che un paio di anni fa è stato anche premiato come mvp al Trofeo delle Regioni e Fraleone, che rappresentano già ora atleti di prima fascia in serie B nazionale, ma anche altri ragazzi come Leombroni o Bozzetti possono essere spine nel fianco importanti da dover disinnescare.

Credo che la continuità dell’applicazione costante del tema tattico che proporremo durante il corso della gara possa essere il fattore che potrà fare la differenza, cui poi aggiungo il fattore esperienza nei termini di pazienza cui dovremo attingere quando servirà, in quanto tale, dovrebbe rappresentare fattore che sta dalla nostra parte. Non veniamo dalla nostra miglior settimana in funzione di acciacchi e di primi mali di stagione da affrontare, ma resta una gara che dobbiamo trovare il modo di risolvere se vogliamo proseguire sul percorso finora tracciato”.

Classifica

Canottieri Ongina 11, Pallavolo Cremonese, Sant’Anna Tomcar, Gulliver Novi 9, Albisola, Volley Veneto Bardolino 8, Poliedrasanità Pvc Pinerolo 6, Ilario Ormezzano Spb, Arredopark Dual 3, Gas Sales Bluenergy, Pallavolo Liguria 2, Verdiano Busseto Volley, Volley 2001 Garlasco 1.