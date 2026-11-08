Il 17 e 18 novembre 2026 torna la storica Fiera di Codogno, giunta alla sua 235ª edizione. Una manifestazione che affonda le proprie radici nel 1791 e che, ancora oggi, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del territorio, capace di unire agricoltura, allevamento, commercio, cultura e intrattenimento.

Al centro della Fiera ci sarà, come sempre, il mondo agricolo e zootecnico, con le esposizioni degli animali, le attività degli allevatori e le competizioni dedicate alla razza Frisona. Spazio anche alle scuole e agli istituti professionali, protagonisti di iniziative e dimostrazioni pensate per avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’agricoltura e delle sue professioni.

Accanto alla parte espositiva, il pubblico troverà numerosi stand commerciali, prodotti e proposte, oltre alle tradizionali bancarelle che animeranno le vie del centro cittadino: un appuntamento di festa capace di coinvolgere grandi e piccini.

Il 17 e 18 novembre 2026 torna la storica Fiera di Codogno

I numeri raccontano una manifestazione in continua crescita: negli anni è aumentato progressivamente il numero degli espositori, arrivato a raggiungere 138 presenze nell’edizione 2025. Parallelamente è cresciuto anche l’interesse del pubblico: nelle ultime edizioni la Fiera ha registrato oltre 26.000 ingressi, confermandosi un appuntamento di forte richiamo, capace di attrarre visitatori e operatori anche da fuori provincia e oltre i confini regionali.

Negli ultimi anni anche il Polo Fieristico Giuseppe Vezzulli è stato interessato da importanti interventi di riqualificazione, con l’obiettivo di renderlo uno spazio sempre più funzionale e adatto a ospitare manifestazioni ed eventi durante tutto l’anno.

Il percorso di rilancio ha riguardato anche la comunicazione e l’immagine della Fiera: una nuova identità, il lavoro di promozione e la registrazione del marchio storico hanno contribuito a valorizzarne il profilo e a rendere la fiera sempre più riconoscibile. A questo si affiancano iniziative culturali e artistiche, come il progetto di street art che ha portato opere di artisti internazionali sulle strutture del Polo Fieristico e in altri punti della città.

L’edizione 2026 sarà accompagnata dal tema “Antichi grani,” un filo conduttore che mette in relazione la storia della tradizione agricola e alimentare con le prospettive del futuro.

La Fiera, inoltre, non si esaurisce nelle due giornate di apertura: un fitto calendario di iniziative collaterali accompagna il periodo della manifestazione. Tra queste, il “Fuori Fiera”, con musica, DJ set, street food e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere la città e offrire ulteriori occasioni di incontro e socialità.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul programma sono disponibili sul sito ufficiale: www.fieradicodogno.com.