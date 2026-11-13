Serie B – Sfida prestigiosa al PalaBanca: l’Assigeco Piacenza ospita Brescia

La partita contro Omegna nel turno infrasettimanale è valsa il quarto successo consecutivo per l’UCC Assigeco Piacenza. Una gara che poteva essere la classica partita-trappola, dove però i Lupi sono stati bravi nel dare lo strappo decisivo nel corso dell’ultimo spicchio di gioco. A distanza di pochi giorni i biancorossoblu sono già pronti a tornare in scena sul parquet del PalaBanca di Piacenza per una sfida d’alta classifica contro la Leonessa Brescia, in programma domenica 15 novembre alle ore 18:00.

Il focus su Brescia

Nonostante un’estate burrascosa, Brescia è riuscita a mantenere la pallacanestro in città acquistando il titolo sportivo di Nocera. Per la ripartenza in Serie B, la dirigenza ha allestito una squadra che, secondo molti addetti ai lavori, è tra le candidate a occupare stabilmente le posizioni di alta classifica. Guidata in panchina da Marco Calvani, la formazione biancoblu ha iniziato il campionato con cinque vittorie consecutive, per poi incappare in due stop prima di tornare al successo pochi giorni fa contro San Vendemiano. Il roster è molto esperto, e il quintetto vede la presenza nel backcourt del playmaker Luca Vencato, rientrato dopo un anno di stop per infortunio, del varesino Mattia Santinon e del classe 2006 Adriano Bazan.

Grande qualità anche nel reparto lunghi con Matteo Da Ros, giocatore che per diversi anni ha militato in Serie A, e un altro veterano come Eric Lombardi, autore da una prestazione di 20 punti e 16 rimbalzi nell’ultima uscita. Gherardo Sabatini e Riccardo Tavernelli, annunciato poche ore fa dal club dopo aver iniziato la stagione alla BC Roma, portano frizzantezza in uscita dalla panchina, insieme al giovane Francesco Frosini e al pivot Alberto Bedin. Chiude il roster il giovane Santiago Cabodevilla.

Resta in dubbio la presenza di Maks Klanjscek e Christian Burns, che hanno saltato le ultime due partite a causa di problemi fisici. Sicuramente assente Lazar Nikolic, operato al menisco del ginocchio sinistro e costretto a uno stop di almeno un mese. Tre gli ex della sfida: Gherardo Sabatini, che ha vestito la maglia biancorosoblu nel 2018/2019 e dal 2020 al 2024, ricoprendo anche i gradi di capitano, Luca Vencato, in Assigeco dal 2010 al 2016, e coach Calvani, nel 2010/2011 sulla panchina UCC.

Come seguire la gara

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.