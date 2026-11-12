Storie di Confesercenti, dal successo del Bèll e Bon Festival nasce Bon Nadäl al Mercatino di Natale in Piazza Cavalli dal 21 novembre – AUDIO

Storie di Confesercenti, dal successo del Bèll e Bon Festival nasce Bon Nadäl al Mercatino di Natale in Piazza Cavalli dal 21 novembre. Il direttore dell’associazione di categoria piacentina Fabrizio Samuelli ha incontrato gli ideatori dell’evento Matteo Castignoli e Lorenzo Aramini.

Il titolare della Trattoria dell’Angelo ha raccontato come è nato il Bon Nadäl, la nuova iniziativa pensata per dare un’identità ancora più piacentina al Natale in città. “Il nostro spirito e la nostra voglia di promuovere il territorio sono sempre gli stessi. Ci siamo chiesti perché non farlo anche nel periodo natalizio, uno dei momenti più belli e vissuti dell’anno, sia dai piacentini sia da chi viene a trovarci da fuori“.

Qual è l’obiettivo principale?

“E’ dare una maggiore identità piacentina al mercatino natalizio delle casette in piazza, che rappresenta il cuore pulsante delle festività cittadine. Vogliamo promuovere ancora di più le nostre tradizioni, i nostri prodotti e i nostri commercianti, valorizzando Piacenza nel modo migliore e contribuendo a far vivere il centro storico”.

Lorenzo Aramini, con LAgency, ha puntato sulla comunicazione, lavorando a un progetto capace di distinguersi dal tradizionale mercatino natalizio. Insieme al suo staff, è partito dall’esperienza maturata con il Bene Bon Festival, interrogandosi su come proseguire quel percorso di valorizzazione del territorio. L’idea è stata quella di creare qualcosa di diverso puntando su un progetto con una propria identità, legato alla cultura piacentina, alle tradizioni e allo stile del territorio. Da qui nasce “Bon Nadäl”: un’iniziativa che riunisce espositori, produttori locali, commercianti ed eventi nel cuore di Piacenza, con l’obiettivo di valorizzare le realtà del territorio e dare al Natale cittadino un’identità riconoscibile.

Come avete fatto a coinvolgere nel progetto tanti operatori piacentini?

Questa è stata probabilmente la parte più difficile. Infatti questo è un periodo in cui tutti abbiamo meno tempo a disposizione. Però credo l’onda del Festival, la positività e il legame che si è creato tra commercianti, uniti ddall’obiettivo di promuoverci e farci conoscere il più possibile, sono aspetti che hanno contribuito ad aprire un po’ i cuori e a dare a tutti più voglia di “tribulare”, come diciamo in piacentino”.

La partecipazione a questo progetto si concretizza nella presenza dei commercianti in queste due casette unite presenti nel Mercatino di Piazza Cavalli. Si chiameranno “Bon Nadäl – Natale Piacentino” e all’interno si potranno promuovere i propri prodotti in una vetrina davvero importante.

“All’interno delle casette si troverà un po’ di tutto. in particolare dal panettone piacentino, ideato già l’anno scorso e che ha avuto un grande successo a dei gadget natalizi in stile natalizio, ma legati al territorio. Poi non mancheranno prodotti alimentari di eccellenza che rappresentano Piacenza nel mondo”.

Lorenzo Aramini evidenzia che il progetto non sarà soltanto uno spazio commerciale, ma un luogo vivo e frequentato, animato da iniziative e appuntamenti durante tutto il periodo delle festività. “Abbiamo previsto due o tre appuntamenti a settimana, coinvolgendo cantine, salumifici, produttori e altre eccellenze locali, che avranno l’occasione di raccontare i propri prodotti. Ci saranno degustazioni, colazioni, presentazioni, momenti di convivialità, dalla mattina alla sera. L’obiettivo è proporre ogni settimana qualcosa di diverso, offrendo alle persone, piacentine e non, un motivo in più per tornare più volte e vivere il centro storico“.

Un’opportunità per tutti

“Sì, per l’espositore e i produttori locali che potranno presentare, vendere e raccontare i propri prodotti. Ovviamente poi questo va a beneficio anche dei negozi che si trovano intorno a Piazza Cavalli, perché l’obiettivo è portare più persone nella nostra piacenza. In particolare vorremmo che il mercatino non fosse solamente un’isola commerciale separata dal contesto, ma una realtà integrata con tutte le attività già presenti nel nostro centro storico”.

I banchi natalizi piacentini apriranno ufficialmente il 21 novembre, in occasione dell’accensione dell’albero di Natale. Per festeggiare l’avvio dell’iniziativa, sarà offerto a tutti i visitatori un bicchiere di vin brulé. L’attività sarà aperta il lunedì dalle 12 alle 19, poi dal martedì al venerdì dalle 10 alle 19, mentre il sabato e la domenica l’apertura è prevista dalle 10 alle 20.

Bon Nadäl al Mercatino di Natale in Piazza Cavalli