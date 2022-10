Piacenza – Renate, il “testa – coda” della serie C

Una situazione che inizia a preoccupare parecchio i tifosi. Il Piacenza perde ancora e male al “Piola” di Vercelli e rimane all’ultimo posto di una classifica con le altre che non aspettano. Il divario cresce e assieme ad esso le paure di una squadra che in questo momento sembra non avere la personalità per uscire dal pantano. Le buone cose viste con la Juve Next Gen sono svanite dopo pochi minuti a Vercelli, perché dopo lo svantaggio i locali hanno preso in mano la partita, lasciando ben poca iniziativa. Si salvano in pochi dall’insufficienza: il portiere Rinaldi, autore di due ottime parate, Lamesta che nel finale ha provato a rimettere in piedi la partita con le sue incursioni a sinistra e Rizza che nonostante la condizione tutt’altro che ottimale ha fatto vedere qualcosa di buono. Troppo poco. I ragazzi di Scazzola devono far dimenticare in fretta questa prestazione: le possibilità per uscire dalla crisi ci sono, poiché le gare da giocare sono ancora tante, a patto di fare qualcosa di concreto da subito.

Serve un altro piglio nel turno infrasettimanale di mercoledì 19 ottobre, quando alle 18:00 i biancorossi sfideranno al “Garilli” il Renate, primo in classifica nel girone assieme alla rivelazione Sangiuliano. Con 15 punti all’attivo la formazione di Andrea Dossena è una di quelle che ha impattato meglio questo girone A. I nerazzurri arriveranno a Piacenza dopo la convincente prova casalinga con il Vicenza, battuto 2-1. Un 4-3-3 molto offensivo quello delle Pantere che con 11 centri hanno uno dei migliori attacchi della serie C con la media di 1,38 gol a partita e fino ad ora hanno perso una sola volta, per altro proprio all’esordio contro il Novara.

Non sarà semplice per la difesa biancorossa, che allo stato attuale delle cose è nettamente la più perforata del campionato con 18 reti subite, arginare gli avversari. Ci si aspetta però una prova d’orgoglio da parte della squadra per provare con il giusto atteggiamento ad invertire il trend e per mettere il bastone tra le ruote ai primi della classe.

La 9a giornata di campionato

Mercoledì 19 ottobre, ore 18:00

Albinoleffe – Arzignano

Lecco – Juventus

Pergolettese – Pro Patria

Pro Sesto – Novara

Virtus Verona Pro Vercelli

Mercoledì 19 ottobre, ore 21:00

Feralpisalò – Sangiuliano

Triestina – Padova



Giovedì 20 ottobre, ore 18:30

Podenone – Trento



Giovedì 20 ottobre, ore 21:00

Vicenza – Mantova