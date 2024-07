Gran finale per il Piacenza Summer Cult 2024, il 16 luglio Fiorella Mannoia e il 17 Umberto Tozzi nel tour finale della sua grande carriera

Gran finale per il Piacenza Summer Cult 2024, il 16 luglio Fiorella Mannoia e il 17 Umerto Tozzi nel tour finale della sua grande carriera. Entrambi gli eventi sono previsti a Palazzo Farnese a partire dalle ore 21.15.

16 luglio FIORELLA MANNOIA IN SINFONICA

In un anno così speciale che vedrà Fiorella Mannoia spegnere 70 candeline, l’artista romana è pronta a festeggiare questo traguardo nella dimensione per lei più naturale, il palco.

Si parte con un nuovo incredibile progetto live: “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra”, un tour che farà tappa nelle location più suggestive di tutta Italia, in cui l’artista sarà per la prima volta accompagnata da un’orchestra sinfonica.

17 LUGLIO UMBERTO TOZZI IN L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL TOUR

Dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, una delle ultime occasioni per vivere le emozioni dei live di Umberto Tozzi sarà proprio a Palazzo Farnese: “L’Ultima Notte Rosa The Final Tour” sarà la straordinaria tournée mondiale con cui Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live e che attraverserà 3 continenti tra il 2024 e il 2025.

Al Piacenza Summer Cult 2024 Mannoia e Tozzi

