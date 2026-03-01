Piacenza – Tuttocuoio LIVE su RADIO SOUND dalle 14:30

1 Marzo 2026 Andrea Crosali Calcio, live, Piacenza calcio, Sport
blank
blank

Dopo la sconfitta con la Pro Palazzolo che ha messo definitivamente la parola fine sulle speranze di promozione del Piacenza i biancorossi sfidano in casa il Tuttocuoio, ultimo in classifica. Non ci saranno i tifosi del gruppo organizzato: in aperta contestazione alla squadra e al tecnico hanno deciso di scioperare e disertare l’appuntamento. Franzini dovrà rinunciare a Putzolu, per lui rottura del menisco interno e presumibilmente campionato finito, assente anche Zaffalon è alle prese con una distorsione al ginocchio e non sarà dalle partita. De Vitis si è allenato a parte in settimana, ma è a disposizione. Regolarmente in campo Bertin.

Rail Academy

Ascolta Piacenza – Tuttocuoio su Radio Sound, la radio ufficiale dello sport piacentino
CLICCA QUI PER LO STREAMING AUDIO

La probabile formazione

Kolgecaj, Ciuffo, Martinelli, Sbardella, Bertin, Taugourdeau, Lordkipandize, Poledri, Campagna, Mustacchio, Ganz. All Franzini

Il pre gara

Franzini prima di Piacenza – Tuttocuoio: “Quando i tifosi arrivano al punto di disertare la tribuna per noi è sempre una sconfitta. Dobbiamo fare di tutto per vincere la partita e ritrovare noi stessi” Audio

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover