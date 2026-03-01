Piacenza – Tuttocuoio LIVE su RADIO SOUND dalle 14:30

Dopo la sconfitta con la Pro Palazzolo che ha messo definitivamente la parola fine sulle speranze di promozione del Piacenza i biancorossi sfidano in casa il Tuttocuoio, ultimo in classifica. Non ci saranno i tifosi del gruppo organizzato: in aperta contestazione alla squadra e al tecnico hanno deciso di scioperare e disertare l’appuntamento. Franzini dovrà rinunciare a Putzolu, per lui rottura del menisco interno e presumibilmente campionato finito, assente anche Zaffalon è alle prese con una distorsione al ginocchio e non sarà dalle partita. De Vitis si è allenato a parte in settimana, ma è a disposizione. Regolarmente in campo Bertin.
Ascolta Piacenza – Tuttocuoio su Radio Sound, la radio ufficiale dello sport piacentino
CLICCA QUI PER LO STREAMING AUDIO
La probabile formazione
Kolgecaj, Ciuffo, Martinelli, Sbardella, Bertin, Taugourdeau, Lordkipandize, Poledri, Campagna, Mustacchio, Ganz. All Franzini