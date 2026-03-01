Piacenza – Tuttocuoio LIVE su RADIO SOUND dalle 14:30

Dopo la sconfitta con la Pro Palazzolo che ha messo definitivamente la parola fine sulle speranze di promozione del Piacenza i biancorossi sfidano in casa il Tuttocuoio, ultimo in classifica. Non ci saranno i tifosi del gruppo organizzato: in aperta contestazione alla squadra e al tecnico hanno deciso di scioperare e disertare l’appuntamento. Franzini dovrà rinunciare a Putzolu, per lui rottura del menisco interno e presumibilmente campionato finito, assente anche Zaffalon è alle prese con una distorsione al ginocchio e non sarà dalle partita. De Vitis si è allenato a parte in settimana, ma è a disposizione. Regolarmente in campo Bertin.

La probabile formazione

Kolgecaj, Ciuffo, Martinelli, Sbardella, Bertin, Taugourdeau, Lordkipandize, Poledri, Campagna, Mustacchio, Ganz. All Franzini

Il pre gara

