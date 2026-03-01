Volley, Serie D – Il River ne vince un’altra: 3-1 a Pavidea Ardavolley

Il RIVER DECALACQUE fa suo il derby con la formazione di Fiorenzuola del PAVIDEA ARDAVOLLEY. Il match è stato sempre nelle mani della squadra trebbiense tranne nel secondo set quando le ragazze del presidente Tiboni hanno scialacquato un ampio margine per poi aggiudicarsi il parziale ai vantaggi. Mister Carbonetti ha fatto ruotare tutte le ragazze a disposizione ottenendo riscontri positivi. Da segnalare l’esordio in categoria della quattordicenne Fossati – ennesimo prodotto della “cantera” rivergarese.
Una buona prestazione corale per la formazione trebbiense, anche se bisogna mantenere la concentrazione per tutta la durata dell’incontro. Prossimo turno in programma venerdì 6 marzo al Palarebecchi quando riceveremo la visita della formazione della COOP PARMA 1964, attuale capo-classifica; partita da non perdere.
PAVIDEA ARDAVOLLEY FIORE – DECALACQUE RIVER PC 0-3
(20-25 24-26 16-25)
PAVIDEA ARDAVOLLEY FIORE PC: Periti 6, Bruzzi, Barbieri, Ghioni 2, Cattani, Martino 5, Murelli (L), Borella 8, Ticchi 1, Murelli, Bertona 13, Orlandi, All. Mulazzi;
DECALACQUE RIVER PC: Fossati, Gionelli 6, Viaroli (L1), Rocca 9, Manzari 7, Boiardi 6, Basile 8, Colombini, Euclidi 1, Molinaroli 9, Bersanetti (L2), Mozzi 2, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;