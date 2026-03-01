Volley, Serie D – Il River ne vince un’altra: 3-1 a Pavidea Ardavolley

Il RIVER DECALACQUE fa suo il derby con la formazione di Fiorenzuola del PAVIDEA ARDAVOLLEY. Il match è stato sempre nelle mani della squadra trebbiense tranne nel secondo set quando le ragazze del presidente Tiboni hanno scialacquato un ampio margine per poi aggiudicarsi il parziale ai vantaggi. Mister Carbonetti ha fatto ruotare tutte le ragazze a disposizione ottenendo riscontri positivi. Da segnalare l’esordio in categoria della quattordicenne Fossati – ennesimo prodotto della “cantera” rivergarese.

Una buona prestazione corale per la formazione trebbiense, anche se bisogna mantenere la concentrazione per tutta la durata dell’incontro. Prossimo turno in programma venerdì 6 marzo al Palarebecchi quando riceveremo la visita della formazione della COOP PARMA 1964, attuale capo-classifica; partita da non perdere.

PAVIDEA ARDAVOLLEY FIORE – DECALACQUE RIVER PC 0-3

(20-25 24-26 16-25)

PAVIDEA ARDAVOLLEY FIORE PC: Periti 6, Bruzzi, Barbieri, Ghioni 2, Cattani, Martino 5, Murelli (L), Borella 8, Ticchi 1, Murelli, Bertona 13, Orlandi, All. Mulazzi;

DECALACQUE RIVER PC: Fossati, Gionelli 6, Viaroli (L1), Rocca 9, Manzari 7, Boiardi 6, Basile 8, Colombini, Euclidi 1, Molinaroli 9, Bersanetti (L2), Mozzi 2, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy