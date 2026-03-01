Volley, Serie B2 – Galaxy Collecchio più concreta nei momenti chiave: la VAP superata in tre set

1 Marzo 2026 Carlofilippo Vardelli Notizie, Sport, Volley
La Volley Academy Piacenza deve arrendersi al Galaxy Collecchio in una sfida dove l’esperienza delle avversarie fa sentire tutto il suo peso specifico soprattutto nei momenti chiave dei tre set disputati. Le ragazze della Nordmeccanica nonostante un positivo approccio alla gara sono costrette ad alzare bandiera bianca di fronte ad una squadra che difende, letteralmente, tutto rendendosi al contempo piuttosto insidiosa al servizio.

Rail Academy

NORDMECCANICA VAP-GALAXY COLLECCHIO 0-3

(23-25; 21-25; 19-25)

NORDMECCANICA VAP: Di Luzio, Borri, Di Paolo, Fenzio, Isitor, Uwadiae, Sandonà, Momo, Russo, Carlà (L), Ferri (L). NE: Carli, Glavina, Sposimo. All. Fanni

Serie C – Per le under 16 VAP è tris di vittorie consecutive

Terza vittoria consecutiva per la DM Idrosanitaria che dopo gli importanti successi in chiave salvezza su Team 03 e Rubierese porta a casa altri punti importanti, questa volta superando la quinta forza del girone A di serie C.

DM IDROSANITARIA VAP-RENUSI MOGLIA CAMPAGNOLA 3-1

(23-25; 25-20; 25-17; 25-23)

DM IDROSANITARIA VAP: Fortunato, Riccardi, Muzzu, Sposimo, Sorsi, Di Ianni, Tencati, De Servi, Carli, Mosetti, Bisotti Clini (L), Bazzani (L). All. Maggipinto

