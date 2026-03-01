Volley, Serie B1 – La Pallavolo San Giorgio supera l’Osgb Campagnola (3-1)

A San Giorgio Piacentino non si passa. La Pallavolo San Giorgio supera 3-1 l’Osgb Campagnola Emilia, terza forza del campionato, e prosegue la propria corsa salvezza rispondendo ai successi di Volley Forlì, Montesport e Centro Volley Reggiano. In attesa di completare il quadro con Volley Club Cesena–Fantini Folcieri Ostiano e Valdarno Volley–Riccione Volley, le giallobiancoblù si regalano tre punti pesantissimi.

Priva di Cossali, la formazione di coach Capra gioca una gara di grande intensità, trascinata dal pubblico di casa. Dopo aver conquistato con merito il primo set (25-21), la Sangio resta lucida anche quando Campagnola pareggia i conti (19-25). Il terzo parziale è dominato (25-14), mentre nel quarto le piacentine amministrano con autorità fino al 25-18 finale.

Nel 2026 la squadra di Capra è sempre andata a punti, eccezion fatta per la trasferta di Ravenna: un segnale di continuità che alimenta fiducia in vista del rush conclusivo.

Le parole del ds Gregori

“Abbiamo giocato una bella partita. In casa stiamo raccogliendo punti fondamentali che danno morale e consapevolezza. La classifica è corta e tutte le gare sono equilibrate. Dobbiamo migliorare in trasferta: già da sabato a Bologna serve un cambio di marcia, indipendentemente dal risultato. Vogliamo rivedere la stessa grinta che mettiamo a San Giorgio”.

Nel prossimo turno, sabato 7 marzo, la Pallavolo San Giorgio sarà impegnata in trasferta contro il Volley Team Bologna.

Pallavolo San Giorgio – Osgb Campagnola Emilia 3-1

(25-21, 19-25, 25-14, 25-18)

Pallavolo San Giorgio: Sesenna 13, They 15, Cornelli 14, Caviati 1, Bassi 1, Gilioli, G. Galelli (L), Lunardini, Tonini, Pratissoli 8, Cossali, Bresciani 1, Martinelli 14, L. Galelli (L). All. Capra.

Osgb Campagnola Emilia: Reverberi 4, Bici (L1), Mescoli (L2), Giannelli 8, Aluigi 4, Migliorini 3, Secciani 7, Gruda, Frangipane 11, Bonato, Muzi 19, Ndiaye 1, Guastella. All. Baraldi.

Classifica (parziale)

Olimpia Teodora Ravenna 42; Ripalta Cremasca 39; Osgb Campagnola 36; Valdarno 35; Fantini Folcieri Ostiano 29; Bologna 28; Montesport 24; Pallavolo San Giorgio 22; Centro Volley Reggiano 21; Forlì 20; Cesena 17; Riccione 16; Moma Anderlini 13; Pall. Scandicci 10.

