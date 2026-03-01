Si presenta sotto casa della ex moglie armato di coltello, bloccato dalla polizia e arrestato per stalking

Nelle prime ore di questa mattina ,le Volanti della Polizia di Stato, hanno arrestato in flagranza un 35enne dominicano pregiudicato, per l’articolo 612 bis e per l’articolo 4 l. 110/75, intervenendo tempestivamente e arrestandolo per il delitto di stalking.
L’uomo si era presentato a casa della ex moglie, con un coltello di 20 cm di sola lama, ma il tempestivo intervento delle Volanti, allertate dalla donna, ha permesso di evitare conseguenze ulteriori. Il soggetto era già stato arrestato dalle volanti nel 2023 per atti persecutori ai danni della ex, ma il periodo in carcere, evidentemente, non lo ha fatto cambiare, ed una volta uscito era tornato alla carica nei confronti della povera donna.
La tempestività di intervento della Polizia, nel caso di specie , ha evitato gravi e ulteriori irreparabili conseguenze, dimostrando quanto sia alta l’attenzione nei confronti dei reati di violenza di genere. L’uomo è stato tradotto in carcere alle Novate.