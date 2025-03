Buona governance nei Comuni italiani, Piacenza vince il premio europeo ELoGE 2025

Il Comune di Piacenza ha vinto il premio ELoGE 2025 per la buona governance secondo i principi elaborati dal Consiglio d’Europa. Un premio particolarmente importante che assegna all’ente un prestigioso marchio di qualità a livello nazionale ed europeo.

La cerimonia di premiazione, alla quale hanno partecipato la sindaca Katia Tarasconi e il direttore generale Luca Canessa in rappresentanza del Comune di Piacenza, si è tenuta ieri pomeriggio a Gorizia, in Friuli Venezia-Giulia, nella cornice dell’Aula magna dell’Università di Trieste, polo goriziano, alla presenza di oltre 70 sindaci provenienti da 17 regioni italiane, dalla Sicilia al Veneto.



Il programma ELoGE, che sta per European Label of Governance Excellence, è promosso da Aiccre, l’Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, e dal Consiglio d’Europa e si basa sulla valutazione approfondita degli enti in base ai dodici principi del “buon governo democratico” elaborati, per l’appunto, dai membri del Consiglio d’Europa.



«Questo riconoscimento è motivo di grande orgoglio per la nostra città – commenta la sindaca – A ritirare il premio c’eravamo noi ma è come se ci fossero stati tutti i dipendenti e i dirigenti del Comune di Piacenza, e in particolare il gruppo di lavoro che con impegno e passione ha preso parte a questo progetto. A loro va il nostro grazie più sincero».



«ELoGE è uno strumento particolarmente efficace per comprendere al meglio i punti di forza ma anche di debolezza all’interno del Comune – aggiunge il direttore e segretario generale Luca Canessa – E proprio grazie al lavoro di analisi che è stato fatto saremo in grado di mettere in pratica azioni mirate a perfezionare e rendere più efficienti le procedure. Perché, come sempre, l’obiettivo è proprio questo: migliorarsi per migliorare i servizi ai cittadini».

«Desidero ringraziare i servizi comunali Indirizzo e Controllo e Piacenza 2030 – dice l’assessore Francesco Brianzi – che hanno onorato le scadenze del programma Eloge, avviato con delibera di Giunta lo scorso 8 ottobre, e che ci hanno condotto verso questo importante riconoscimento. Desidero inoltre aggiungere il ringraziamento a tutto il Consiglio Comunale che ha partecipato attivamente alla consultazione e l’ha supportata nella diffusione alla cittadinanza».