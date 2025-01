Piacenza – Cittadella Vis Modena LIVE dalle 14:30 su Radio Sound

Piacenza pronto a tornare in campo per la prima gara del 2025 contro il Cittadella Vis Modena. I biancorossi devono lasciarsi alle spalle un girone d’andata che ha segnato totalmente la stagione per i piacentini: 4 vittorie, 7 sconfitte e posizionamento in zona playout non sono i risultati che i tifosi aspettavano a inizio stagione, specialmente perché l’obiettivo iniziale era la promozione in Serie C.

Ora gli uomini di Rossini, in questo girone di ritorno, dovranno fare un cambio di rotta significativo per assicurarsi la salvezza diretta.

La probabile formazione

Piacenza (3-5-2): Greco; Zucchini, Mannucci, Somma, Iob, Tentoni, Mantegazza, Ruiz, Sartore, D’Agostino, Castelli. All Rossini.

Il prepartita

A cura di Riccardo Celli