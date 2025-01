Pistoiese – Fiorenzuola, prima gara del 2025 per i rossoneri: esordio in panchina per Ciceri

Dopo la batosta nell’ultima gara del 2024 contro il Prato e dopo aver toccato il fondo della classifica, il Fiorenzuola torna in campo Domenica 5 Gennaio contro la Pistoiese. La gara valida per la 18esima giornata del girone D di Serie D sarà la prima gara sotto la gestione di Andrea Ciceri, dopo l’esonero di Cammaroto e la parentesi Guglieri nell’ultima gara del girone d’andata: un nuovo inizio per i rossoneri, che vogliono a tutti i costi, in questo girone di ritorno, raggiungere l’obiettivo salvezza.

La situazione in casa Fiorenzuola

Gli ultimi due mesi per i valdardesi sono stati tutt’altro che semplici e i risultati sul campo ne sono la prova: l’ultimo successo risale al 3 Novembre, contro Modena, e le ultime 7 gare di campionato sono state tutte sconfitte, condite da soli 3 gol segnati e ben 14 subiti. Il periodo di crisi ha condannato il Fiorenzuola a concludere il girone d’andata all’ultimo posto, condiviso con la Sammaurese, e ad essere il secondo peggior attacco di tutto il girone con sole 9 reti messe a segno in 17 partite. In questo momento la zona salvezza dista 6 lunghezze e mancano altri 17 incontri alla fine del campionato: l’obiettivo degli uomini di Ciceri e della società, quindi, rimane la salvezza che, però, non è mai stata così distante come ora.

Pistoiese, una squadra decisamente complicata

I prossimi avversari del Fiorenzuola sono una delle squadre più temute del campionato e vengono da 2 vittorie consecutive, tra cui l’ultima contro il Tau: la Pistoiese si trova attualmente al quinto posto del girone ed è una delle contendenti al primo posto, essendo una squadra in forma che ha saputo imporsi contro squadre di alta classifica durante il corso del girone d’andata. Per gli uomini di Ciceri sarà una gara tosta quella di Domenica e, uscire anche solo con un pareggio dalla sfida di Pistoia, darebbe segnali positivi all’ambiente e alle sorti dei rossoneri in campionato.

La probabile formazione

Fiorenzuola (3-5-2): Gilli, Censi, Ronchi, De Ponti, Gavioli, Postiglioni, Trovade, Tringali, Parisi, Cancello, Oboe. All Ciceri.