Placentia Half Marathon, 21 salvati da arresto cardiaco alla terza staffetta “Salvati-Salvatori”

I 21 salvati che correranno alla 3^ edizione della staffetta “Salvati-Salvatori” per Progetto Vita sono i testimoni che, intervenire con un defibrillatore nei primissimi minuti da un arresto cardiaco, non solo salva una vita, ma consente spesso di riprendere la propria attività fisica e lavorativa e per molti anche di praticare una adeguata attività sportiva a beneficio della propria qualità di vita.

Ad oggi questa originale staffetta organizzata da Progetto Vita all’interno della complessa organizzazione della 28^ Placentia Half Marathon, rimane la prima in assoluto in Italia ed in Europa in una manifestazione sportiva agonistica internazionale.

Sabato 12 aprile alle ore 9.30, presso la Società Canottieri Nino Bixio, i partecipanti si incontreranno gli atleti della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria, Polizia Municipale che parteciperanno accompagnandoli nel corso delle 21 frazioni della mezza maratona, unitamente a volontari di ANPAS e CRI, per condividere questa importante esperienza e diffondere la cultura della defibrillazione precoce.

Nell’occasione gli organizzatori della Placentia Half Marathon illustreranno il percorso e le tappe della staffetta, e al termine Ernesto Grillo, Vicepresidente di Progetto Vita, consegnerà a ciascun atleta la maglietta da indossare durante la staffetta, con il logo dedicato all’evento.