Placentia Half Marathon, subito tante iscrizioni per l’evento del prossimo 5 maggio – AUDIO

Primo appuntamento con gli organizzatori dalla 27^ Placentia Half Marathon. Sabato 16 dicembre, presso Decathlon, diversi concittadini, molti dei quali per la prima volta, si sono iscritti alla manifestazione del prossimo 5 maggio.

Grande interesse viene rivolto alla novità della prossima edizione, la staffetta a coppie. Il nuovo evento collaterale, organizzato in collaborazione al CSI, sarà aperto a tutti dai 18 anni in possesso di un certificato del medico di base per la pratica di attività non agonistica. Il secondo appuntamento con l’organizzazione sarà a febbraio. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti su www.placentiahalfmarathon.it

Le parole di Confalonieri ai microfoni di Radio Sound