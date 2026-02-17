Agenti della polizia locale aggrediti, Cgil: “Necessarie maggiori tutele”. Uil: “Servono interventi strutturali”. Cisl: “Solidarietà e formazione”

I sindacati intervengono in merito all’aggressione subita dagli agenti della polizia locale.

LA NOTA DELLA CGIL

In riferimento al grave episodio avvenuto ieri a Barriera Roma, dove un ispettore e un agente scelto della Polizia Locale di Piacenza sono stati aggrediti durante un controllo, la FP CGIL di Piacenza esprime piena solidarietà agli operatori feriti e augura loro una pronta guarigione.

I due lavoratori, nell’espletamento del proprio dovere istituzionale, hanno subito un’aggressione che ha causato serie lesioni ad entrambi; questo ennesimo atto di violenza contro chi quotidianamente lavora per garantire il rispetto delle regole e della civile convivenza dimostra quanto sia urgente rafforzare le tutele giuridiche per gli operatori della Polizia Locale, attraverso un percorso di riforma. La Polizia Locale di Piacenza continua a svolgere con professionalità e dedizione il proprio servizio alla comunità, spesso in condizioni di rischio, per questo chiederemo nei futuri incontri interventi concreti a maggior tutela degli agenti.

UIL FPL: “GLI AGENTI NON SONO BERSAGLI, SERVE TUTELA E PARITA’ DI DIRITTI”

L’ennesimo, grave episodio di violenza consumatosi in piazzale Roma, dove due agenti della Polizia Locale sono stati brutalmente aggrediti a seguito di un controllo su un autobus, ha suscitato la ferma reazione della UIL FPL di Piacenza. Il Segretario Provinciale, Gianmaria Pighi, esprime a nome di tutta l’organizzazione sindacale la massima solidarietà ai colleghi feriti, ma lancia un grido d’allarme che non può più restare inascoltato.

«Siamo profondamente preoccupati e indignati», esordisce Pighi. «Quello che è accaduto non è purtroppo un caso isolato, ma il sintomo di una società in cui il rispetto per le istituzioni e per chi indossa una divisa sta venendo meno. Gli agenti della Polizia Locale sono diventati il parafulmine di un disagio sociale che sfocia troppo spesso in violenza gratuita. Non è accettabile che un banale controllo del biglietto si trasformi in un bollettino di guerra con testate, pugni e costole rotte».

“La solidarietà da sola non basta”

Per la UIL FPL, la solidarietà da sola non basta . Servono interventi strutturali per garantire che il personale possa operare in sicurezza come per esempio :

sviluppare un protocollo di Pronto Intervento Coordinato con le altre forze di polizia prevedendo un sistema di monitoraggio video in tempo reale e il presidio dinamico delle pattuglie presso le fermate e le tratte identificate come sensibili.

prevedere formazione specifica su tecniche di de-escalation e difesa, potenziando i corsi di formazione continua per la gestione di soggetti violenti, di situazioni ad alto conflitto e per l’autotutela operativa.

inasprire le sanzioni e rendere certa la pena: Chiediamo che il Comune si costituisca parte civile in ogni procedimento che veda coinvolti i propri dipendenti aggrediti in servizio.

Il punto centrale della battaglia sindacale secondo Gianmaria Pighi riguarda l’inquadramento normativo della Polizia Locale, troppo spesso considerata una forza di polizia di “serie B” dal punto di vista burocratico, nonostante i rischi siano i medesimi delle forze statali.

«Chiediamo con forza che agli operatori della Polizia Locale vengano riconosciute le stesse tutele e garanzie delle altre Forze di Polizia dello Stato», incalza il Segretario. «È paradossale che chi rischia la vita in strada ogni giorno non goda della stessa tutela assistenziale e previdenziale. La sicurezza urbana non può essere fatta sulla pelle dei lavoratori senza dare loro le giuste garanzie in caso di infortunio o causa di servizio».

La UIL FPL Piacenza conclude ribadendo che la sicurezza della città passa inevitabilmente attraverso la sicurezza di chi la presidia. «Non resteremo a guardare mentre i nostri colleghi finiscono in ospedale. La politica e l’amministrazione devono dare fin da subito , segnali concreti».

LA NOTA DELLA CISL

Le Segreterie di Cisl Funzione Pubblica Parma Piacenza unitamente alla segreteria della Cisl territoriale, ritiengono che quanto accaduto ieri a Barriera Roma, sia un episodio che non può essere archiviato come un semplice fatto di cronaca nera o di cronaca politica locale ma che rappresenta un segnale emblematico di un’emergenza sicurezza ormai quotidiana. Esprimiamo la nostra più profonda e sentita solidarietà all’ispettore e all’assistente scelto della Polizia Locale, finiti in ospedale con lesioni non di poco conto, tra cui la forte contusione al naso per una testata e la frattura di alcune costole, solo per aver cercato di far rispettare le regole su un mezzo pubblico.

Questa violenza, analoga a quanto purtoppo accade sui treni, esplosa per il rifiuto di mostrare un biglietto e i documenti da parte di una persona senza titolo di viaggio, ha messo a rischio non solo gli agenti, ma anche i passeggeri, portando a travolgere bambino durante le fasi più concitate della fuga del responsabile. Proprio per questo, la nostra vicinanza si estende con uguale convinzione ai lavoratori del trasporto pubblico di Seta, che pure sono stati coinvolti, i quali si trovano ogni giorno in prima linea, costretti a operare in un clima di crescente tensione e a confrontarsi con un’utenza spesso irrispettosa delle norme più elementari della convivenza civile.

Non possiamo più accettare che chi svolge servizi essenziali, come il trasporto e la sicurezza, debba temere per la propria incolumità fisica. Come sindacato, riteniamo che la solidarietà delle istituzioni, pur doverosa e apprezzata, debba ora tradursi in scelte concrete e non più rimandabili. Da un lato, è indispensabile investire in una formazione specifica e continua che fornisca a lavoratori e agenti gli strumenti tecnici e psicologici necessari per gestire situazioni di alta criticità e prevenire l’escalation dei conflitti, tutelando così sia chi lavora sia i cittadini trasportati. Servono corsi di autodifesa personale e dispositivi adeguati.

Dall’altro lato, i fatti di ieri dimostrano che la sicurezza urbana richiede un salto di qualità nel coordinamento tra le forze dell’ordine. Sebbene l’intervento risolutivo sia avvenuto grazie alla sinergia tra più pattuglie della Polizia Locale e della Polizia di Stato, è evidente che serva un sistema di controllo del territorio sempre più integrato e costante, capace di agire preventivamente nelle zone e sulle linee più sensibili. La sicurezza di chi lavora per la collettività è un diritto che va garantito con risorse, organici adeguati e una protezione reale, affinché il senso del dovere non debba mai più trasformarsi in un bollettino medico.

