La polizia locale di Piacenza premiata al convegno nazionale del sindacato SULPL

Si è conclusa oggi a Riccione la 37° edizione del Convegno Nazionale SULPL. Oltre a formazione di altissimo livello per 2 giorni consecutivi, stamattina la cerimonia si è aperta con un sentito ricordo in memoria del Commissario Paolo Sarasini che ha commosso l’intera platea: hanno partecipato anche i suoi familiari e il nucleo Nost composto da quelli che per lui erano “i suoi ragazzi”.

Si è poi aperta la tavola rotonda sulla riforma della Polizia Locale con l’ intervento dell’ On. Simona Bordonali (Lega), dell’Europarlamentare della Lega On. Silvia Sardone, del Sindaco e dell’ Assessore alla Sicurezza del Comune di Sesto San Giovanni.

Sono stati premiati dall’On Simona Bordonali e dal Sindaco di Sesto San Giovanni, con medaglia di bronzo i Colleghi della Polizia Locale di Piacenza per interventi (tso, tentato suicidio e per aver tratto in salvo un minore) portati a termine tra il 2022 e il 2023 e che si sono conclusi, grazie al loro coraggio, sensibilità e professionalità, con il salvataggio di vite umane.

Abbiamo conferito medaglia di bronzo all’ Isp. SUGAMELE Gianluca, all’Ass. Capo ROSELLI Giuseppe, all’ Ag. BARUFFALDI Dario, all’ Ag. CASTRUCCIO Giulio, all’ Ag. Sc. CAROTA Nino, all’Ass. PEDRETTI Ivo e Ass. Sc. SCHENA Palma.

Per l’Unione Valnure e Valchero è stata conferita menzione d’onore all’Isp. Anna Tramelli e Federica Ferrari dipendente di Metronotte Piacenza per una complessa attività d’indagine che ha portato alla scoperta di una frode fiscale. Da parte di questa Segreteria, immensa soddisfazione.