Il Piacenza presenta Calistri e conferma Franzini: “Vogliamo riportare questo club dove merita di stare”

Si è tenuta martedì mattina, presso la sala stampa “Gianluca Perdoni” dello Stadio Garilli, la conferenza stampa del direttore sportivo del Piacenza Calcio Leonardo Calistri e del tecnico della Prima Squadra biancorossa Arnaldo Franzini.

Francesco Fiorani, Direttore Generale Piacenza Calcio

“Innanzitutto desidero salutare e ringraziare Carlo Zerminiani per il lavoro svolto. Oggi presentiamo il nuovo Direttore Sportivo Leonardo Calistri, fortemente voluto dalla Società. Il rinnovo di Franzini? Abbiamo voluto aspettare la nomina del nuovo Direttore Sportivo per ufficializzarlo anche se l’accordo, di fatto, c’era già da tempo.”

Leonardo Calistri, Direttore Sportivo Piacenza Calcio

“Per prima cosa desidero ringraziare il Piacenza Calcio per avermi dato fiducia, qui ho trovato un Club coeso e unito in tutte le sue componenti. Per me è una grandissima occasione e penso che ci siano tutti i presupposti per fare bene. Che Piacenza sarà? Sto lavorando insieme al tecnico per creare una squadra forte e competitiva che sia composta da calciatori che abbiano quella fame e quella voglia che sono necessarie quando si indossa una maglia come questa. Il mercato? Per il momento posso annunciare che siamo vicini alla chiusura con Marcello Sereni e al rinnovo con Manuel Poledri, per il resto stiamo lavorando.”

Arnaldo Franzini, allenatore Piacenza Calcio

“Ringrazio la Società per aver creduto in me. Ripartiamo con quelle ambizioni che sono necessarie se ti chiami Piacenza Calcio. Vogliamo disputare un campionato importante per riportare questo Club dove merita di stare. Per me allenare in questa piazza è un privilegio, ho grandi motivazioni. Il finale della scorsa stagione ci ha dato la certezza di essere una squadra forte.”

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