Tennis – La Vittorino rimonta lo svantaggio con Messina, ma perde la B2 al doppio spareggio

Si sono infranti nella decisiva partita di spareggio le legittime speranze di promozione al campionato di tennis maschile di Serie B2 della Vittorino da Feltre. Nella gara di ritorno della finale playoff contro il CT Vela Messina disputata sui campi di Via Del Pontiere – dopo che i biancorossi erano stati sconfitti per 4-2 all’andata in terra siciliana – la Vittorino è infatti riuscita a recuperare lo svantaggio e a riportare la gara in perfetta parità, 4-2 grazie ai successi conquistati nei due incontri di doppi e in due di singolo. Per decidere la promozione al campionato di Serie B2 si è quindi reso necessario un doppio di spareggio, che ha premiato la formazione siciliana e lasciato alla Vittorino tanto amaro in bocca per l’ennesima promozione sfumata sul filo di lana.

Il racconto della giornata

Un confronto sentito e molto intenso quello andato in scena sui campi in terra rossa della Vittorino, iniziato alle 9.00 del mattino e conclusosi intorno alle 22.00 dopo quasi tredici ore di gioco seguito da un pubblico sempre numeroso che ha sempre incitato la squadra biancorossa.

Primo singolare subito nel segno della Vittorino, con Lucio Rodino Carnevalle che si è imposto in tre set, al termine di un match molto equilibrato, su Fabrizio Varsalone: 6-7, 6-3, 6-4 i parziali. Vantaggio subito annullato dalla formazione messinese, che riporta la gara in parità con Gabriele Bombara che, in tre set, supera Genaro Marzialetti (5-7, 6-3, 6-1) per il provvisorio 1-1. Vittorino di nuovo avanti al termine della terza partita di singolo grazie ad Alejo Prado, vincitore in tre set del confronto con Alberto Caratozzolo (6-4, 3-6, 6-2), ma il CT Messina torna nuovamente in parità per merito di Federico Gargano che in due set supera Francesco Maria Gregori (6-2, 6-4).

Per sperare ancora nella promozione la Vittorino si vede costretta a vincere i due incontri di doppio, obiettivo non facile ma meritatamente raggiunto. Nella prima partita Marzialetti e Carnevalle superano Bombara e Caratozzolo 6-3, 3-6, 10-3, mentre nel secondo e decisivo doppio Gregori e Marzialetti si impongono con merito contro Varsalona e Gargano (2-6, 6-3, 10-8) per il definitivo 4-2, che costringe le due squadre ad andare al doppio supplementare di spareggio per decidere la promozione.

La partita decisiva

Nella partita decisiva scendono in campo Prado e Gregori da una parte contro Varsalona e Bombara dall’altra: la coppia messinese parte subito forte aggiudicandosi per 6-1 il primo set, ma nel secondo subisce il ritorno della Vittorino che si ferma però al confine della rimonta per il definitivo 7-5 in favore dei siciliani che festeggiano per la promozione al campionato di Serie B2.

Alla Vittorino va l’onore delle armi e la consolazione di aver comunque disputato un’ottima stagione decisa, purtroppo, da un solo punto di differenza.



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