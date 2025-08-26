Cade l’amministrazione a Pontenure, sfiduciato il sindaco Giuseppe Carini. Il Comune sarà commissariato

Non è stata sufficiente nemmeno la raccolta firme avviata da alcuni cittadini: per il sindaco di Pontenure, Giuseppe Carini, l’incarico di primo cittadino finisce anzitempo. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, infatti, la mozione di sfiducia è passata, decretando la fine dell’amministrazione attuale.
Ora cosa accadrà? La prefettura invierà un commissario che si occuperà di guidare il Comune fino alle prossime elezioni, in programma nel 2026.
Tra l’ormai ex sindaco e alcuni membri della maggioranza in consiglio comunale si erano venute a creare frizioni già nel 2024. Una ferita che non si è mai rimarginata. In occasione dell’ultima seduta, quattro consiglieri della maggioranza hanno presentato una mozione di sfiducia votata favorevolmente anche dalla minoranza. Un solo voto negativo, troppo poco ovviamente, e così l’amministrazione è saltata.
Ora per il Comune di Pontenure scatterà il commissariamento. Un momento molto delicato per i pontenuresi che si troveranno in una fase di transizione amministrativa proprio mentre il ponte che conduce alla cittadina subirà la chiusura per lavori di manutenzione.