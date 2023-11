Popolazione in continuo calo nel Piacentino, aumenta il numero dei pensionati: il report dell’Inps – AUDIO

Nel Piacentino la popolazIone continua a diminuire e si tratta di una popolazione sempre più anziana. Emerge dal bilancio tracciato dall’Inps che ha pubblicato il bilancio sociale.

In linea con la tendenza regionale, il panorama demografico risulta essere caratterizzato da un naturale andamento con saldo negativo costante, consequenziale ad un graduale aumento dei decessi a fronte di una progressiva diminuzione delle nascite.

In provincia di Piacenza il 62,5% della popolazione ha un’età compresa fra i 15 e i 64 anni, il 25,2% ha più di 65 anni e il 12,3% ha tra zero e 14 anni.

Il mercato del lavoro

In provincia di Piacenza si osserva un lieve aumento del tasso di occupazione a fronte di una riduzione del tasso di inattività. Tra il 2021 e il 2022 il numero di cessazioni di rapporti di lavoro è aumentato, mentre il numero di assunzioni è rimasto stabile causando una sostanziale riduzione del saldo netto, in linea con quanto accade a livello nazionale.

Si riscontra un lieve aumento dei beneficiari di ammortizzatori sociali per cessazione del rapporto di lavoro, dovuto a un aumento delle domande presentate e successivamente accolte. Inps eroga il beneficio entro 30 giorni per circa il 78% delle domande accolte, percentuale inferiore rispetto al dato nazionale pari a circa il 90%. Invece, è possibile riscontrare una netta diminuzione per quanto concerne il numero di beneficiari di ammortizzatori sociali per sospensione di rapporto di lavoro.

Nella nostra provincia i pensionati sono 79.440, 41.929 donne (52,8%) e 37.511 uomini (47,2%). L’importo medio delle pensioni è più alto per gli uomini (2.089 euro mensili a Piacenza) rispetto alle donne (1.307 euro).

Nel 2022 il Pil della Provincia di Piacenza è cresciuto del 3,9%, arrivando a 9,6 miliardi di euro.

Prestazioni pensionistiche e previdenziali

Nel quadriennio 2019-2022 il numero delle pensioni IVS liquidate ha subito lievi oscillazioni. Il 2022 in particolare rimane l’anno con il maggior numero di pensioni liquidate. Nella provincia di Piacenza l’importo medio mensile delle IVS liquidate, per le femmine risulta più basso rispetto alla media regionale, mentre per i maschi risulta superiore alla media sia regionale sia nazionale. Nel 2022 nella Provincia sono vigenti circa 95 mila pensioni IVS. L’importo medio delle vigenti segue l’andamento delle liquidate sia a livello regionale sia a livello nazionale.