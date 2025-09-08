Possibile caso di virus Dengue, disinfestazione straordinaria nella zona di via Farnesiana

In seguito alla segnalazione di un caso sospetto di virus Dengue rilevato in città, l’Amministrazione comunale ha emanato oggi un’ordinanza urgente per l’avvio della disinfestazione straordinaria mirata a contrastare la diffusione della zanzara tigre, vettore della malattia virale, nel raggio di 100 metri dalla zona tra via Farnesiana, via Camia e largo Erfurt.

Salvo condizioni meteo avverse, il protocollo emergenziale prenderà il via nella tarda serata di oggi, lunedì 8 settembre, con il primo dei tre trattamenti adulticidi consecutivi previsti in orario nottuno nelle aree pubbliche, cui seguirà a partire dalla mattinata di domani, martedì 9, l’esecuzione degli interventi adulticidi, larvicidi e la rimozione dei focolai nelle aree private, porta a porta. Contestualmente, si eseguirà il trattamento larvicida nelle tombinature pubbliche.

L’attuazione del programma completo è subordinata, come sempre, alla conferma ufficiale del caso sospetto da parte dell’Ausl: qualora le analisi di laboratorio dovessero escludere la presenza del virus, il provvedimento sarà revocato.

Gli interventi saranno eseguiti da operatori specializzati con il supporto della Polizia locale, che garantirà l’accesso alle aree private e vigilerà sul rispetto delle disposizioni previste, comprese le modifiche temporanee alla viabilità laddove necessarie.



Durante i trattamenti sarà fondamentale osservare tutte le precauzioni indicate per tutelare la salute pubblica: si raccomanda dunque ai cittadini di rimanere al chiuso, di chiudere porte e finestre, di mettere al riparo animali domestici e oggetti sensibili, di non esporre all’esterno alimenti o biancheria, di sospendere l’uso degli impianti di ricambio d’aria e di non consumare eventuali prodotti degli orti nelle zone indicate.

Al termine dei trattamenti sarà opportuno procedere, con l’uso di guanti, al lavaggio accurato di giochi e arredi da esterno eventualmente esposti.

L’Amministrazione comunale ricorda infine l’importanza della prevenzione anche da parte dei cittadini, che sono invitati a evitare la formazione di ristagni d’acqua nei propri spazi verdi e cortilizi e ad effettuare regolari trattamenti larvicidi nelle caditoie, utilizzando prodotti disponibili in farmacia.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy