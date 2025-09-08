Funerali Giorgio Armani, Annamaria Fellegara dell’Università Cattolica: “Piacentino illustre, una persona che ti guarda, ma ti vede” – AUDIO

Nel giorno delle esequie in forma privata di Giorgio Armani, in programma nella chiesa San Martino, a Rivalta (PC) è intervenuta a Radio Sound Annamaria Fellegara, Pro-Rettore Vicario dell’Università Cattolica.

Il mio ricordo personale di Giorgio Armani è strettamente legato a quello del mio Ateneo. In particolare per il contatto e il legame che si è sviluppato con questa persona straordinaria, frutto di un rapporto con gli studenti della nostra università. Infatti si è costruito un legame con i nostri corsi di laurea e con alcuni dei nostri progetti, tra l’altro alcuni ancora in corso. Proprio recentemente eravamo andati con un gruppo di studenti a visitare quella bellissima esposizione della collezione della linea privata che Armani aveva organizzato proprio prima dell’estate. E’ un po’ la cifra del suo rapporto, del suo desiderio di mantenere un contatto con il nostro Ateneo.

L’11 maggio 2023, Armani ha ricevuto dall’Università Cattolica la laurea honoris causa in “Global Business Management”.

Il 2023 è stato un anno che ci vedeva finalmente uscire con forza dalle conseguenze del periodo del Covid. Quella giornata è stata una sorta di momento di celebrazione, di una ripresa, di una rinascita che puntava a rimettere il futuro al centro dell’attenzione dei nostri studenti e delle nostre studentesse. Un’assegnazione per la vicinanza di Armani a Piacenza durante il Covid, per la sua presa di posizione forte e autorevole contro una moda dello spreco e una moda del consumo in forza invece di una sostenibilità di lungo termine.

C’è qualcosa che porterà per sempre con lei di quei giorni?

Sì, il suo sguardo più che altro, lo sguardo è di una persona che ti guarda ma ti vede.

