Cane smarrito salvato dai carabinieri, Ilary torna a casa dalla sua padrona

Una prima mattinata movimentata in Via XXI Aprile, a Piacenza, dove un cane di piccola taglia, razza Pincher e di colore nero, è stato avvistato mentre correva spaventato tra le auto in transito, rischiando di provocare incidenti lungo una delle arterie più trafficate della città.

A notare l’animale, intorno alle 8:35, sono stati i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza. Il capo equipaggio, insieme ai colleghi della “gazzella”, è riuscito a fermare il cane, evitando che fosse investito e garantendo la sicurezza degli automobilisti.

Il piccolo Pincher, privo di collare e visibilmente spaesato, è stato portato in caserma per accertarne la provenienza. Nel frattempo, grazie al coordinamento con la Centrale Operativa dei Carabinieri, i militari hanno rintracciato la proprietaria, una donna residente in città in via Tansini, che aveva già segnalato la scomparsa del suo cane dalla pista ciclabile di via Veneto alla Polizia Locale.

Poco dopo le 9 la donna, rintracciata dai militari sulla sua utenza, si è presentata al Comando di via Beverora, dove ha potuto riabbracciare l’animale. Non appena l’ha vista, il cane ha reagito con entusiasmo e affetto, confermando senza dubbi l’identità. “Si chiama Ilary”, ha dichiarato la proprietaria con emozione, mentre i militari procedevano alla restituzione ufficiale e alla compilazione del verbale.

L’intervento si è concluso senza conseguenze per l’animale né per la circolazione, ed ha mostrato l’attenzione e la prontezza dei carabinieri, capaci di trasformare una situazione di potenziale pericolo in un lieto fine. Una vicenda che mette in luce, ancora una volta, l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini, e che regala alla donna e al suo cane Ilary un rientro a casa sereno dopo attimi di grande paura.

