Prato-Fiorenzuola: ai rossoneri serve una scossa nel post-Cammaroto

Il Fiorenzuola affronta in trasferta il Prato, gara valida per la 17esima e ultima giornata nel girone d’andata di Serie D, girone D.

Fiorenzuola in crisi nera

I rossoneri arrivano a questa partita dopo 6 sconfitte consecutive. L’ultimo KO, 1-2 in casa contro il Tuttocuoio, è costato la panchina a mister Cammaroto.

La squadra, dopo l’esonero, è stata affidata temporaneamente a Ettore Guglieri, vice di Cammaroto ed ex capitano e bandiera dei rossoneri.

Sarà lui, salvo sorprese dell’ultimo minuto, a guidare il Fiorenzuola in questa trasferta toscana che chiude un girone d’andata molto negativo.

Il terzultimo posto (a pari merito con il San Marino penultimo) e le sole 3 lunghezze dal fanalino di coda Sammaurese sono la testimonianza che niente, fino a questo momento, è andato come ci si aspettava.

E’ fondamentale finire l’anno in maniera positiva per dare una boccata d’ossigeno all’ambiente e prepararsi per un girone di ritorno, sotto la guida di un nuovo tecnico, completamente diverso.

Continuano i cambiamenti per i rossoneri

In settimana è arrivato l’annuncio della rescissione con l’attaccante Matteo Gozzerini, che si unisce ai partenti Ghibaudo, Sette e Finardi. Qui il comunicato ufficiale della società valdardese.

Uno sguardo agli ospiti, il Prato

I toscani di mister Mariotti (arrivato a metà ottobre alla guida del Prato) sono una squadra solida, temibile e in striscia positiva.

Due pareggi e altrettante vittorie nelle ultime 4 partite hanno permesso al Prato di uscire dalla zona playout e di guadagnarsi la nona posizione.

La classifica è molto corta, però, e questo è sicuramente uno stimolo per finire l’anno in maniera positiva, cercando i 3 punti anche contro il Fiorenzuola.