Confindustria vicina alla Cattolica in memoria di Cesare Betti, consegnata a Cristiana Moggia la borsa di studio

In Università Cattolica è stato consegnata a Cristiana Moggia, 25 anni laureata in Global Business Management (Facoltà di economia e giurisprudenza), la borsa di studio intitolata a Cesare Betti. Confindustria ha confermato quindi una volta di più il suo legame con il campus Piacentino e la volontà di ricordare lo storico direttore, affidandone ai giovani il testimone.

La borsa di studio, finanziata da Confindustria con 5 mila euro, è stata consegnata alla giovane, laureata con un master in International business conseguito nel percorso Double degree alla California State University San Marcos, dall’attuale direttore, Luca Groppi, e dalla vice presidente con delega alla responsabilità sociale di impresa e parità di genere Maria Angela Spezia.

«Cesare – ha detto Spezia – ha sempre creduto nell’importanza della formazione universitaria. Oggi – ha aggiunto – vogliamo ricordare in particolar modo quanto Cesare Betti abbia ispirato tutti noi a cercare nelle nostre vite un mentore capace di incoraggiarci nel perseguire la nostra strada senza paura di cadere».

«Credo – ha aggiunto Emanuele Vendramini, direttore del corso di laurea magistrale in Global Business Management – che eventi come quelli di oggi siano un bel segnale per gli studenti che sono ancora parte del corso di laurea e possono confrontarsi con chi viene premiato, in un’ottica di passaggio generazionale».

Per la giovane la borsa di studio è «un’opportunità importante per chi come me si affaccia sul mondo del lavoro». Oggi Cristiana Moggia, dopo aver concluso il suo percorso di studi nel campus piacentino, lavora in una società di La Spezia, di dove è originaria, che si occupa di super yacht.

