In un negozio di via Roma prodotti elettrici non a norma e potenzialmente pericolosi, sequestro e sanzione per il titolare

Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Piacenza, nell’ambito della costante azione di monitoraggio e controllo economico del territorio, congiuntamente alla Polizia Locale, ha sottoposto a sequestro circa 700 prodotti non a norma, esposti in vendita presso un negozio ubicato in via Roma a Piacenza.

Nel corso di un’ispezione congiunta presso un esercizio commerciale, mirata a verificare il rispetto della normativa autorizzativa e quella contenuta nel Codice del Consumo, riguardante la sicurezza dei prodotti, hanno individuato tra gli scaffali del punto vendita materiale elettrico a bassa tensione (cuffie, wireless, carica batterie, accessori per telefonia in genere etc.), risultato non conforme alla direttiva europea di settore, in quanto carente dei requisiti minimi previsti in tema di sicurezza, tra cui la mancata indicazione dell’importatore, nonché le informazioni destinate ai consumatori in lingua italiana.

Oltre al sequestro della merce, i Finanzieri e la Polizia Locale hanno provveduto ad applicare al titolare dell’esercizio commerciale la sanzione amministrativa prevista dalla normativa di settore, che arriva fino a 5.000 euro.

L’operazione condotta, oltre ad evidenziare la positiva e proficua collaborazione sinergica tra le varie forze di polizia poste a presidio della sicurezza dei cittadini sul territorio, rientra nell’ambito delle attività svolte dal Corpo per contrastare la diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza al fine di contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo nel quale gli operatori onesti possano beneficiare di condizioni di sana concorrenza.