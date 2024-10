PTAV, il plauso della Regione alla Provincia di Piacenza: “Apripista delle scelte verso una crescita sostenibile” – AUDIO

Quella di Piacenza è stata la prima Provincia dell’Emilia-Romagna ad approvare il proprio Piano Territoriale di Area Vasta, strumento fondamentale per governare – nel segno di una crescita sostenibile, equilibrata e inclusiva – le trasformazioni del territorio di fronte alle tante sfide del presente e dei prossimi decenni.

Un traguardo importante

Riconoscendo l’importanza del traguardo raggiunto dall’ente di Corso Garibaldi, anche l’assessora regionale alla Programmazione territoriale Barbara Lori ha preso parte alla conferenza stampa – svoltasi questa mattina nella Sala Consiglio del Palazzo della Provincia – che ha avuto come focus l’iter, la visione e gli effetti delle linee guida del PTAV, sintesi tra le diverse istanze e sensibilità politiche raggiunta attraverso l’azione di più Amministrazioni provinciali, in un percorso di quattro anni che ha attraversato anche la fase della pandemia con le inevitabili difficoltà aggiuntive.

“Frutto di scelte coraggiose”

Ricordando che a precedere il PTAV di Piacenza è stato solo da quello della Città Metropolitana di Bologna, che in quanto tale si differenzia però per specificità normative, l’assessora regionale alla Programmazione territoriale Barbara Lori si è detta “Orgogliosa di essere anch’io un po’ parte di questo lavoro, che si pone come esperienza significativa e spinta per tutte le altre Province”.

“Ciò che avete saputo costruire – ha proseguito l’assessora Lori – è frutto di scelte coraggiose, di condivisione di intenti e di obiettivi: non è scontato trasferire elementi di conoscenza in scelte che vanno verso un cambio di paradigma in una visione di medio-lungo periodo”. L’assessora regionale ha ricordato che il PTAV di Piacenza – dallo sviluppo delle filiere qualificate alla logistica di qualità, dall’imprescindibilità dell’acqua ai limiti al consumo di suolo, dalla rigenerazione urbana alla valorizzazione dei servizi ecosistemici – è “Uno strumento di ampio respiro che guarda anche al di fuori di Piacenza, ma riesce a tenere al centro specificità e differenze del territorio in un’ottica di sviluppo sostenibile. Il fatto che abbia visto l’approvazione all’unanimità ne è stato il miglior coronamento possibile”

L’appuntamento di oggi – al quale hanno preso parte diversi componenti del neoeletto Consiglio Provinciale, nonché i dirigenti e il personale tecnico della Provincia impegnato nel percorso verso il PTAV – si è aperto col filmato istituzionale sul PTAV realizzato lo scorso anno, introdotto dalla presidente della Provincia Monica Patelli.

“Un risultato fortemente voluto dalla nostra Amministrazione”

Ai puntuali ringraziamenti della presidente Patelli all’assessora Lori, alla già presidente della Provincia Patrizia Barbieri che nel 2020 avviò il percorso del PTAV dopo aver anche chiuso quello del precedente PTCP, a Franco Albertini presidente facente funzioni nella fase “di scavalco” verso l’attuale Amministrazione, al direttore generale Vittorio Silva, ai membri dei Consigli Provinciali precedenti e attuale, alle consigliere Claudia Ferrari e Paola Galvani per presenza e tenacia e a tutto il personale tecnico coinvolto nelle diverse fasi di costruzione del PTAV si è accompagnata la sottolineatura del fatto che ogni attore politico-istituzionale, amministrativo e tecnico di Regione e Provincia è stato prezioso per aggiungere le singole tessere al riuscito mosaico finale.

“Arrivare all’approvazione unanime del Piano entro il mandato del Consiglio Provinciale uscente – ha rimarcato la presidente Patelli – è stato un risultato fortemente voluto dalla nostra Amministrazione in tutte le sue componenti: quella politico-istituzionale, quindi il Presidente e tutto il Consiglio, e quella tecnica, e quindi l’Ufficio di piano nel suo insieme. Con questo PTAV Piacenza è stata apripista, perché i temi affrontati durante l’istruttoria del nostro Piano Territoriale di Area Vasta saranno un utile riferimento anche per le altre province”.

Gli interventi

Patrizia Barbieri, consigliera del Comune di Piacenza e già presidente della Provincia di Piacenza, ha definito il nuovo Piano “Un ottimo esempio di continuità amministrativa”, augurando buon lavoro al Consiglio Provinciale neoeletto che sarà di fronte all’effettiva attuazione del PTAV e alle libere valutazioni che saranno fatte dai Comuni del territorio.

Franco Albertini, consigliere provinciale e già presidente facente funzioni della Provincia di Piacenza, ha evidenziato come l’iter verso l’approvazione del PTAV abbia tenuto insieme contenuti e velocità nella realizzazione, con l’obiettivo comune – seppur nelle diverse sensibilità politiche – di rispondere efficacemente alle esigenze del territorio.

Claudia Ferrari, già consigliera provinciale con delega alla Pianificazione territoriale, ha ricordato come il PTAV sia stato anche frutto di una costante attenzione al territorio e ai suoi stakeholders, secondo una logica di ascolto che ha portato anche all’incontro con ogni Comune della Provincia, compresi i più piccoli.

Paola Galvani, consigliera provinciale, ha rimarcato come il PTAV approvato (dopo un percorso non sempre facile) dalla Provincia di Piacenza sia importante soprattutto nel suo unire strategia e realismo con l’obiettivo di rendere più attrattivo e competitivo il territorio piacentino, che è terra di confine, anche nei confronti della vicina Lombardia.

Vittorio Silva, direttore generale della Provincia di Piacenza nonché moderatore dell’incontro, ha rimarcato il fatto che il PTAV – pragmatico e non ideologico punto di riferimento per i nascenti PUG comunali, frutto di un confronto interno e con la Regione non privo di passaggi complessi – evidenzia la necessità di un cambio di paradigma verso un nuovo e più equilibrato modello di sviluppo del territorio, e – con i ringraziamenti alle Amministrazioni Barbieri, Albertini e Patelli – ha sottolineato solidità e competenze della struttura tecnica, riconosciute come esempi di eccellenza, e capacità di fare squadra dell’intero personale dell’ente di Corso Garibaldi.