Punti di vista: “Abbiamo un problema molto grosso”. L’analisi di Amorini dopo Progresso-Piacenza – AUDIO

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Progresso ha confermato che abbiamo un problema molto grosso. La squadra esce con un pareggio deludente in casa dell’ultima in classifica, ma soprattutto dimostra di essere entrata in una crisi da cui diventa difficile uscirne. Il secondo tempo deludente con il Lentigione se possibile viene peggiorato, perché il Progresso è decisamente peggiore dei reggiani.

Non è una questione di moduli o di atteggiamento, mi sembra una squadra che in campo non sia in grado di fare quello che Rossini chiede e non ha neanche un piano B. Pagherà il mister per tutti? Probabile ed in queste ore lo sapremo, ma di una cosa siamo certi: nel caso in cui il cambio avvenga, è fondamentale che tutti i soci condividano la scelta. E a quel punto appoggino in tutto e per tutto l’eventuale nuovo corso. Nelle ultime settimane la mancanza di fiducia nei confronti dell’attuale staff tecnico era come un fiume carsico: prima nascosto e poi molto evidente, lasciando poco tranquillo tutto l’ambiente.

