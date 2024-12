Punti di vista: “Si chiude un 2024 veramente difficile”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Zenith Prato – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Se Ravenna e Altopascio mi avevano dato segnali tranquillizzanti, il pareggio contro lo Zenith non è stato all’altezza di queste prestazioni. Al triplice fischio del signor Travaini la sfida del Garilli termina con il punteggio di 1-1, quindi un pareggio, ma che per noi vale poco. Si chiude un anno veramente difficile per il Piacenza. La ripartenza è fissata per il 5 di gennaio, sperando di recuperare un filo di serenità e di mettere in condizione i nuovi. Cerchiamo di toglierci alla svelta da questa situazione complicata.

